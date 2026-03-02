Famosa cantante vallenato sufrió grave accidente automovilístico en vía al Cesar tras salir de presentación

En la noche del 28 de febrero, la artista vallenata, Natalia Curvelo se habría llevado un grave susto, esto tras sufrir un fuerte accidente automovilístico mientras se dirigía hacia Bosconia, Cesar, esto después de cumplir con un compromiso en el municipio El Banco, Magdalena. Los hechos se dieron a 30 minutos del municipio de Bosconia, cuando un animal se atravesó de manera repentina en la vía, provocando un fuerte impacto.

A raíz del choque, el vehículo quedó en pérdida total, mientras que el animal murió en el lugar debido a la gravedad del golpe. En medio de la oscuridad, la vaca se habría atravesado en la vía para después ser impactada, por lo que la misma Natalia por medio de sus historias de Instagram contó lo ocurrido, bastante alterada.

“Veníamos de El Banco felices por la presentación e impactamos contra un animal que se atravesó en la vía. La camioneta se hizo nada, todo fue muy rápido”, reveló Curvelo en el inicio del video. Por fortuna, nadie del equipo de la cantante y muchos menos salieron heridos, más allá del golpe, pero al exponer el siniestro, expresó su inconformidad hacia los ganaderos, esto por dejar a sus animales sueltos en una vía altamente transitada.

Durante el video, Curvelo también se tomo el tiempo para mostrar la marca de pertenencia de la vaca y reveló que tuvieron que esperar por un largo tiempo para recibir ayuda. Horas después, volvió aparecer en sus historias contando que estaba afectada en su brazo y rodilla, del costado derecho, donde recibió el mayor impacto, por lo que tuvo que desplazarse al hospital de Bosconia donde fue atendida por el personal médico.

El trágico accidente que golpeó a Natalia Curvelo años antes

El sábado, 8 de octubre de 2022, la cantante Natalia Curvelo, vivió un trágico accidente de tránsito en el que se volcó el bus en el que se trasladaban los miembros de su agrupación desde Barranquilla hasta Medellín. Lamentablemente, se registró que en el accidente murió el hermano de la cantante, Alfredo Curvelo y Gustavo Rodríguez, el estilista personal de la joven. Una tragedia para todos los miembros de su equipo.

Tanto Natalia, como otro de sus hermanos lamentara el trágico suceso con conmovedores mensajes: “Ahora solo quedamos 2 y si es por mi, no cantas más @nataliacurveelo, no quiero perderte y pues recordarte como el mejor hermano de este mundo, el mejor barbero y sí, te me fuiste pero lucharé para cumplir mis sueños siempre soñaste con verme debutar y lo verás ahora más que nunca a entrenarme duro para cumplirte esa promesa, siempre estarás en mi corazón”.