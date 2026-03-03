FEP 2026: Estos son los horarios oficiales por días y escenarios del festival

El Festival Estéreo Picnic (FEP) se prepara para una edición histórica en 2026, marcando su décimoquinto aniversario. Consolidado como el epicentro de la cultura musical en América Latina, el evento regresará al corazón de Bogotá, el Parque Simón Bolívar, durante los días 20, 21 y 22 de marzo. Esta versión no solo celebra una trayectoria de sonidos alternativos, sino que refuerza su nueva tradición de realizarse en un espacio central, facilitando la movilidad y el acceso para miles de “creyentes”.

Le puede gustar: Así fue la fiesta de cumpleaños de la hija de Yeison Jiménez a casi dos meses de su fallecimiento

El Cartel: estrellas y regresos esperados:

La programación de 2026 destaca por un equilibrio entre el pop global, el rock alternativo y la electrónica de vanguardia. El viernes 20 de marzo, la apertura estará liderada por el genio creativo Tyler, The Creator y la sensibilidad de Lorde, acompañados por nombres como Peggy Gou y Turnstile.

El sábado 21 de marzo promete ser una jornada épica con el regreso de The Killers, una banda que ya es parte de la casa, junto al fenómeno regional de Peso Pluma. Además, los asistentes podrán disfrutar de la potencia de Tom Morello y la energía de Young Miko. Para el gran cierre del domingo 22 de marzo, Sabrina Carpenter, la nueva princesa del pop, compartirá escenario con el caos controlado de Skrillex y la densidad sonora de Deftones, cerrando tres días de catarsis musical.

Horarios y Logística del Festival:

Viernes 20: El Despertar de los Gigantes:

La jornada inaugural arranca con fuerza. Tras las presentaciones iniciales de School of Rock y Elniko Arias, la tarde se encenderá con el indie de Royel Otis (16:45) y el pop de Katseye (17:45). La noche alcanzará niveles críticos de energía con Turnstile a las 20:45 en el escenario principal, seguidos por la elegancia de Lorde (21:45). El gran cierre estará a cargo de Tyler, The Creator, quien tomará el escenario Smirnoff a las 23:15, mientras que Peggy Gou extenderá la fiesta en el escenario Un Mundo Distinto hasta pasadas las 2:00 a.m.

Sábado 21: rock, nostalgia y ritmos globales

El segundo día ofrece una mezcla ecléctica. Desde la nostalgia infantil con 31 Minutos (16:00) hasta la potencia de Tom Morello (18:00). La noche del sábado verá desfilar a Kygo (20:00) y el fenómeno urbano de Young Miko (21:00). El plato fuerte llegará a las 22:15 con The Killers, seguidos por el esperado set de Swedish House Mafia a la medianoche. Para los que buscan baile eterno, Arcade Fire presenta: Santa Pirata cerrará el escenario Páramo a la 1:30 a.m.

Domingo 22: El cierre de un ciclo mágico:

El domingo promete un final de antología. La tarde contará con el post-punk de Viagra Boys (17:00) y el indie de Blood Orange (18:00). La tensión musical subirá con Interpol (19:00) y la densidad sonora de Deftones a las 21:00. El festival culminará con el brillo pop de Sabrina Carpenter (22:15) y el despliegue electrónico de Skrillex, quien cerrará el escenario Un Mundo Distinto a partir de la medianoche.

Con seis escenarios vibrando simultáneamente (Smirnoff, Un Mundo Distinto, Bosque Samsung, Páramo, Lago y Fuerza Bruta), la recomendación es clara: descarga el mapa, planifica tus rutas entre tarimas.