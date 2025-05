Petro revela la verdadera razón por la que dejó el Whisky en entrevista con ‘Juanpis González’: “me operaron”

Durante las últimas horas ha dado mucho de qué hablar en la opinión pública una entrevista que le dio el presidente Gustavo Petro al comediante Alejandro Riaño, quien estaba actuando como su personaje de ‘Juanpis González’. En su intervención, Petro se refirió a su estado de salud y reveló la verdadera razón por la que tuvo que dejar el whisky.

La entrevista tuvo varios puntos tensos debido a que Riaño le preguntó en múltiples ocasiones al presidente Petro por el consumo de sustancias psicoactivas. Esto a raíz de una carta que publicó el excanciller Álvaro Leyva en la cual dijo que había confirmado una supuesta adicción a las drogas del presidente Petro en un viaje oficial a París, Francia.

El primer mandatario no solo negó que consumiera cocaína, pues la consideró la “droga del capitalismo”, sino que también se rehúso a tomar Whisky debido a un problema de salud que ya ha mencionado en otras ocasiones.

En un momenton de la entrevista, ‘Juanpis’ le ofreció irónicamente un Gaviscon, que es un medicamento para los pacientes que sufren de gastritis. Entonces, el presidente Petro aprovechó para explicar porque prefería no tomar Whisky.

“Yo soy pocholero”: Presidente Petro

“Tampoco puedo tomar su whisky, ¿sabe por qué?“, preguntó el mandatario señalándose el abdomen. ”Aquí me operaron, me rasparon el interior de la boca del estómago, donde se junta con el esófago, quitando unos tejidos dañados. Y ya no puedo tomar el whisky que usted toma", explicó el primer mandatario.

Así mismo, sostuvo que prefería tomar cerveza. “Yo soy pocholero”, aseguró el primer mandatario.

Ya en el pasado, el presidente había dicho que tuvo que dejar de tomar licor debido, precisamente, a su problema de gastritis. Incluso, hace unos meses dijo que ya no podía tomar “tragos fuertes” debido a los problemas de salud que le generan.