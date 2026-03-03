Participante de ‘A Otro Nivel’ reveló que estuvo detrás de uno de las grandes éxitos de Jhonny Rivera

El artista confesó cuál es el detalle que más lo tiene cautivado de su novia. / Foto: Instagram @jhonnyrivera - Tomada el 22 de marzo de 2025.

En el competitivo mundo de la música popular, a veces el nombre que aparece en la portada no es el único responsable de que una canción se convierta en un himno de cantina. Detrás de los grandes ídolos, existen plumas privilegiadas que dan vida a las historias de despecho y amor que toda Colombia corea.

Ese es precisamente el caso de Carlos Quereigua, conocido en la industria como ‘El Socio Quereigua’, quien recientemente sorprendió a los televidentes de ‘A Otro Nivel’ al revelar que su talento ha sido el motor de éxitos ajenos. El artista llegó a los escenarios del reality de Caracol donde reveló su trabajo de ambos con las letras y la composición, talento que lo llevó a trabajar al lado del querido Jhonny Rivera.

Se trata de“Tú y yo”, una canción interpretada por el risaraldense y lanzada en 2021, la obra se integró rápidamente al repertorio esencial de Rivera, acumulando millones de reproducciones y consolidando a Quereigua como un autor de confianza en el circuito popular.

Sin embargo, para el artista, escribir para otros ya no es suficiente; el llamado de los escenarios y el deseo de que el público reconozca no solo su letra, sino también su voz, lo llevaron a probar suerte en el reality. Ante la mirada atenta de los jurados, el artista expuso su trayectoria, equilibrando su pasado como compositor con su naciente faceta como intérprete solista.

El momento más curioso y audaz de su presentación ocurrió al finalizar su intervención. Lejos de dejarse intimidar por la presión del escenario, Carlos se dirigió directamente a uno de los grandes de la industria: Felipe Peláez. Esto para lanzarle una propuesta formal: quería enviarle una de sus composiciones para que el cantautor vallenato la grabara.

El gesto, cargado de profesionalismo y ambición, conectó de inmediato su vasta experiencia como autor con la posibilidad real de una futura colaboración de alto nivel.Este movimiento estratégico dejó claro que, aunque Carlos Quereigua busca coronarse como la nueva voz de la música popular en ‘A Otro Nivel’, su esencia como creador sigue intacta.

¿Quiénes son los jurados de ‘A Otro Nivel’ 2026?

Esta cuarta temporada cuenta con una mesa de expertos que combina la maestría en composición, producción y sentimiento interpretativo. El equipo está liderado por el legendario productor y compositor caleño Kike Santander, cuya trayectoria respaldando a estrellas globales garantiza un ojo clínico para el talento.

Junto a él se encuentran el cantautor vallenato Felipe Peláez, quien aporta su sensibilidad y conocimiento del mercado nacional, y el artista peruano Gian Marco, una eminencia del pop y la balada en Latinoamérica. Juntos, bajo la conducción de Cristina Hurtado, tienen la ambiciosa misión de encontrar no solo a un solista, sino a la próxima gran agrupación que revolucionará la música en el país.