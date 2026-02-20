¿Quién es la esposa de Kike Santander, jurado de ‘A Otro Nivel’?

El reconocido compositor y productor colombiano Kike Santander, jurado del programa A Otro Nivel, ha mantenido su vida personal con bastante discreción, especialmente en lo relacionado con su familia y su relación sentimental.

Kike sin duda es uno de los jurados que más ha marcado el concurso de Caracol, compartiendo con jurados como Silvestre Dangond y Fonseca. Además de ser uno de los artístas que más ha

¿Quién es la esposa de Kike Santander?

La esposa de Kike Santander es Lina Castellanos, con quien el productor ha construido una relación estable lejos del foco mediático. A diferencia de su trayectoria pública en la música y la televisión, su vida sentimental se ha caracterizado por la privacidad, por lo que hay pocos detalles públicos sobre su historia personal y profesional.

Sin embargo, se sabe que Lina Castellanos ha acompañado al compositor en distintas etapas de su carrera internacional, especialmente durante los años en los que Santander se consolidó como uno de los productores latinos más influyentes, trabajando con artistas de talla mundial.

Una vida familiar lejos del espectáculo

Aunque Kike Santander es una figura ampliamente reconocida en la industria musical y ahora en la televisión como jurado de A Otro Nivel, su familia no suele aparecer en eventos mediáticos ni en redes sociales de forma constante. Esto ha reforzado la imagen de un artista que separa su vida profesional del ámbito personal.

El productor, recordado por sus composiciones y producciones para grandes estrellas de la música latina, ha optado por mantener a su esposa y su entorno familiar en un perfil bajo, priorizando la privacidad pese a su exposición pública en realities y proyectos musicales.