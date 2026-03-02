Silvestre Dangond reveló que vidente le indicó que iba a fallecer el mismo año que Martín Elías

Silvestre Dangond se sigue consolidando como el arista más grande del género vallenato, esto después de años de carrera, que por supuesto han traído miles de aprendizajes y cambios para él. Actualmente, se puede ver una etapa mucha más madura y reflexiva del artista, no solo en su música, sino también en el momento en que habla públicamente.

A esto se le suma el reencuentro con su compañero histórico, el acordeonero Juancho de la Espriella. Bajo el concepto de la gira “El Último Baile”, el urumitero ha logrado movilizar a miles de seguidores, no solo en Colombia sino también en una ambiciosa etapa internacional durante el primer trimestre de 2026. Este tour ha servido como un homenaje a la “época dorada” del silvestrismo, reviviendo los éxitos que transformaron el vallenato moderno y consolidando a la dupla como una de las más influyentes de la industria.

El cierre triunfal de esta histórica gira tendrá lugar en el Festival de la Leyenda Vallenata 2026 en Valledupar, donde Silvestre y Juancho ofrecerán sus dos últimos conciertos oficiales como dúo.

Vidente le habría dado fecha de fallecimiento a Silvestre Dangond

Por otro lado, en medio de TikTok ha estado rondando un video del urimitero durante lo que sería una presentación privada, quizá no tan reciente, en el que hace una importante confesión antes de iniciar a cantar. Mientras tocaba la guitarra, Dangond quiso contar que hubo detrás de la canción “Si yo supiera” del álbum “Esto es vida”, la cual compuso en Miami.

“Me llamó una amiga para decirme que una vidente le dijo que yo me iba a matar en septiembre, el mismo año que Martín Elías (2017), en una avioneta y yo le dije: “no joda y esa vieja por qué no te dijo el número del chance también, que te diga el baloto. Pero no crea, yo le mame gallo a ella, pero a mí psicológicamente me afectó, a pesar de que no creo en eso", expresó al artista.

Por lo que se fue hacia el estudio y durante una conocida calle de la ciudad, Dios le envió la melodía y parte de la letra de dicha canción, para después proceder a interpretarla. Así logró crear una una letra cargada de sentimiento, en la que confiesa que si conoce el día de su partida, se dedicaría a pedir perdón, a despedirse de sus seres queridos con alegría y a visitar cada rincón que marcó su historia.

Es una pieza que funciona como un testamento musical, en la que el cantante reafirma su amor por su pueblo y su familia, dejando claro que su mayor deseo es ser recordado no solo como un ídolo, sino como un hombre humilde que siempre llevó el vallenato en el alma.

A esto se le sumo el videoclip que fue grabado en la tierra natal de Silvestre, es decir en Urumita, La Guajira, siendo todo un documental íntimo donde el cantante recorre las calles que lo vieron crecer, se abraza con sus paisanos y comparte con los ancianos del pueblo.