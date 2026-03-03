En video: nuevo accidente en carretera en el vallenato, un milagro en la vía salvó a cantante vallenata

La cantante vallenata Natalia Curvelo vivió momentos de angustia tras sufrir un accidente de tránsito en el Cesar durante la madrugada del domingo 1° de marzo. El hecho ocurrió hacia las 3:00 a. m. en la vía que comunica a Bosconia con el sector de Cuatro Vientos, una carretera donde la visibilidad suele ser reducida en horas nocturnas.

El vehículo en el que se desplazaba la artista junto a su equipo de trabajo, una camioneta Toyota, quedó completamente destruido luego de colisionar contra varias vacas que se encontraban sueltas sobre la carretera. Según la información conocida, los semovientes irrumpieron inesperadamente en la vía, lo que hizo imposible evitar el impacto.

Camioneta de Natalia Curvelo terminó destruida en choque contra ganado en vía Bosconia–Cuatro Vientos

A pesar de la magnitud del choque, el saldo fue considerado casi milagroso: no se registraron víctimas de gravedad. Tras el accidente en carretera en el Cesar, Natalia Curvelo y sus acompañantes fueron trasladados a la Clínica Regional de Especialistas Sinais Vitais, en Bosconia, donde recibieron atención médica inmediata. El parte médico indicó que la artista sufrió golpes leves en un brazo y en la rodilla izquierda, mientras que los demás ocupantes resultaron ilesos.

Las imágenes del vehículo siniestrado circularon rápidamente en redes sociales, generando preocupación entre seguidores del vallenato y colegas del género. La carrocería quedó seriamente afectada, reflejando la fuerza del impacto contra los animales.

El mensaje de Natalia Curvelo tras el accidente

Horas después del siniestro, la intérprete publicó un mensaje en sus redes sociales. En una fotografía donde aparece abrazando a su hijo, expresó gratitud por haber salido con vida y describió lo ocurrido como una “segunda oportunidad”.

La cantante vallenata también aprovechó para hacer un llamado a propietarios de fincas y ganaderos, señalando que el ganado suelto en las carreteras representa un riesgo constante para conductores, transportadores y artistas que recorren frecuentemente estos trayectos. El caso volvió a evidenciar la problemática de los animales en la vía, una situación recurrente en varias rutas del Caribe colombiano.

Continúa su agenda artística

Pese al susto y los daños materiales, el equipo de Natalia Curvelo confirmó que la artista continuará con su agenda sin mayores contratiempos. En un comunicado oficial reiteraron que todos se encuentran fuera de peligro y agradecieron las muestras de apoyo recibidas tras el accidente de tránsito.

Este episodio ocurre días después de que la cantante estuviera en el centro de la conversación pública por su exclusión como invitada en un concierto de Alejandro Sanz en Bogotá, situación que ella misma reveló en entrevista.

Ahora, tras el nuevo accidente en carretera en el vallenato, Natalia Curvelo se concentra en su recuperación y en seguir adelante con sus compromisos musicales, mientras persiste el debate sobre la necesidad de reforzar los controles para evitar que el ganado suelto siga poniendo en riesgo vidas en las carreteras del país.