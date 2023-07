“Hay una diferencia de edad muy grande”: Jhonny Rivera se desahogó y habló de su joven novia

Recientemente se resolvió el misterio sobre la vida amorosa del cantante de música popular Jhonny Rivera, quién mantenía su entorno privado muy reservado generando muchas especulaciones entre sus fanáticos. A Rivera siempre se le veía solo, sin pareja y con el corazón roto como cantaba en sus múltiples éxitos musicales. Este enigma siempre causó mucha polémica entre sus fans, que incluso también tuvieron dudas sobre las preferencias amorosas del célebre artista.

Sin embargo, el misterio se resolvió hace poco. El eterno soltero a sus 49 años, ahora reveló que está enamorado y dispuesto a defender a su pareja tras oficializar su noviazgo. Rivera dio a conocer que mantiene una relación con la joven y también cantante de su agrupación Jenny López, quién desde los 15 años trabajaba laboralmente en la organización musical de Rivera, como él mismo confesó, en varias historias de Instagram que subió a sus redes.

Allí, se desahogó debido a la avalancha de comentarios sobre su novia. Muchos opinaron que la diferencia de edades es evidente y el mismo Rivera lo reconoció.

“Yo no quería hablar de este tema, porque la verdad, yo qué iba discutir con alguien que tiene la razón. “Ah que usted está muy viejo para ella”, cómo le voy a decir que no, si eso es verdad. Qué hay una diferencia de edad muy grande, tiene toda la razón, ósea no puedo discutir nada. Esto no lo puedo normalizar”, afirmó en redes.

Jhonny Rivera habló de su joven novia

De igual forma, aseguró que también desea despejar las dudas y rumores que existen sobre su orientación sexual.

“Yo estaba aburrido con el cuento de que me trataran de gay, el cajoncito de preguntas que me hacían que me gustan los hombres. Yo dije: “¿será que haciendo pública esta relación esto se acaba?” pueda que se acabe pero ahora me tratan de otras cosas y lo que me deja muy triste es que cualquier persona puede entrar a una red social y decir lo que se le antoja”.

Rivera contó con lujo de detalles, cómo conoció a Jenny López, una hermosa y a la vez talentosa artista y aclaró que inició su romance con ella cuando ya era mayor de edad.

“Jenny está laboralmente desde los 15 años, “laboralmente”, pero sentimentalmente “no”. Sentimentalmente ella era mayor de edad, ella tenía 19 años. La ven acá en la finca, graba historias en la finca y entonces dicen que tenemos algo. Ella vivía en el hotel, los seguidores de ella saben que vivía en el hotel porque cuando había que viajar se venía y se quedaba en el hotel. Si fuera mi novia se quedaba aquí conmigo”.

Y añadió que “yo he sido una persona muy sola, muy sola, porque Jenny venía los fines de semana cantábamos y ella se iba para Cali y se quedaba en el hotel, el día antes o la noche después de llegar del viaje. En los viajes, charlábamos, hablamos y fue naciendo algo”.

Lea también: “Sí, tenemos una relación”: novia de Jhonny Rivera reveló toda la historia de su romance

El cantante se molestó porque hay personas que están afirmando que él comenzó su relación con Jenny cuando era más joven. “Hay fotos de ella muy joven conmigo en la playa. Y claro todos fuimos a la playa, con el grupo, todos fuimos a Cartagena con todo el grupo, ella iba, nos tomamos fotos y hay uno foto de ella en la que está pequeñita y ni siquiera la conocía yo cuando está en esa foto. Es difícil y voy a ver si soy capaz de afrontarlo”.

También puede leer: ¿Quién es la joven novia de Jhonny Rivera?

Finalmente. agradeció a las personas que comenzaron a seguir a Jenny quien en los últimos días ha subido mucho de seguidores y espera que conozcan su talento “yo creo que todos los seres humanos necesitan buscar felicidad y darse una oportunidad en el amor y yo creo que era mi turno, al igual que Marc Anthony, igual que Thalía que tiene una diferencia de edad con su esposo”, concluyó.