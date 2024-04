¿Es celosa? Jenny López contó si le enoja que muchas mujeres “busquen” a Jhonny Rivera

La novia de Jhonny Rivera, Jenny López le contó a sus seguidores qué tan celosa es, detallando a través de una historia de Instagram si le enoja que muchas mujeres “busquen” a su pareja y que sea tan demandando por el público femenino, no solo en las redes sociales, sino también durante los conciertos.

El artista ha demostrado en más de una oportunidad lo mucho que le gusta interactuar con todos sus fanáticos, tomándose fotos con ellos antes y después de sus presentaciones, recibiendo obsequios e incluso invitando a algunos de ellos a subir al escenario para cantar junto a él.

Además, a través de sus redes sociales se muestra muy transparente con sus seguidores, brindando detalles de su día a día, compartiendo algunos videos de sus presentaciones o simplemente recordando anécdotas interesantes.

A propósito de esto, el colombiano suele ser bien recibido por sus fans, quienes no solo le dejan todo tipo de mensajes comprometedores en las redes sociales, sino que también despierta pasiones entre las mujeres del público en la mayoría de sus conciertos. Y Jenny López está al tanto de esto.

Así que gracias a la pregunta de un seguidor de Instagram, la cantante aprovechó la oportunidad para indicar que si se pone celosa de las mujeres que abordan a Jhonny Rivera, tanto en las plataformas digitales como en sus presentaciones.

“Jhonny tiene muchas seguidoras, o que siguen su música, o que lo aman por el ser humano que es, o que es el amor platónico, bueno, de todo un poquito. Y la verdad me parece muy bonito que haya generado admiración tanto en hombres como en mujeres, eso me parece muy bonito. No me disgusta”, aseguró la colombiana.

La novia de Jhonny Rivera acepta que las fanáticas sean parte de su vida

En la misma historia, la artista también aclaró que no le molesta que las mujeres se acerquen a su novio para pedirle fotos o para saludarlo, incluso si ella está presente.

“A veces la gente dice: ‘ay, vi a Jhonny y estaba contigo y no quise pedirle una foto porque pensé que te podrías molestar’. No me molesta, hace parte de su vida, de su día a día y lo conocí en esto, entonces para mí no es nada nuevo que alguien se le acerque y le pida una foto”, dijo la novia de Jhonny Rivera.

De cara al final del clip aclaró que más allá de sentir rechazo, siente admiración por lo que logra el cantante entre sus fans, dejando entrever que en el futuro le gustaría tener ese mismo impacto.