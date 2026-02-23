“Austeridad o tacañería”: el detalle en el vestido de novia de la boda Jenny López y Jhonny Rivera que dio de qué hablar

Foto de la boda de Jhonny Rivera y Jenny López detalle del vestido de novia.

La boda entre Jhonny Rivera y Jenny López no solo se convirtió en uno de los eventos más comentados del entretenimiento colombiano, sino que abrió un debate inesperado en redes sociales. El matrimonio, celebrado el 22 de febrero en Arabia, Risaralda, reunió a más de 300 invitados y estuvo cargado de emoción, música y detalles cuidadosamente planeados. Sin embargo, hubo un aspecto que generó especial conversación: el vestido de novia.

La decisión de Jenny López de alquilar su vestido desató opiniones divididas. Mientras algunos usuarios hablaron de austeridad, otros calificaron la elección como “tacañería”. Lo cierto es que la artista explicó con total claridad las razones detrás de su decisión y defendió su postura con argumentos prácticos.

Jenny López defendió por qué alquiló su vestido en su matrimonio con Jhonny Rivera

Semanas antes del matrimonio con Jhonny Rivera, la cantante reveló en televisión que su vestido no sería comprado, sino alquilado. Durante una entrevista divulgada por La Kalle, contó que no veía sentido en invertir grandes sumas de dinero en una prenda que solo se utiliza una vez y luego queda guardada.

Para Jenny López, el matrimonio representa una experiencia y no un derroche económico. La joven artista aseguró que encontró un diseño elegante, acorde con la ceremonia religiosa en Arabia, y lo suficientemente cómodo para disfrutar cada momento del día.

Sus palabras rápidamente se viralizaron. En redes sociales, seguidores del cantante y de la música popular debatieron si la decisión reflejaba coherencia financiera o una medida excesivamente prudente para una boda de alto perfil.

La expresión “austeridad o tacañería” comenzó a repetirse en comentarios y titulares digitales. Sin embargo, la novia dejó claro que el presupuesto de la boda fue distribuido de acuerdo con sus prioridades como pareja.

Una boda multitudinaria en Arabia, Risaralda

La ceremonia religiosa se realizó en la capilla de Arabia, corregimiento de Risaralda que vio crecer a Jhonny Rivera. Para el cantante de música popular, casarse en su tierra natal tenía un profundo significado personal.

Aunque inicialmente la pareja planeó un evento íntimo, la lista de invitados creció considerablemente. Amigos cercanos, familiares y colegas del medio artístico se sumaron a la celebración, alcanzando aproximadamente 300 asistentes.

La iglesia estuvo adornada con arreglos florales abundantes y una decoración sobria, con predominio de tonos verdes y blancos. El ambiente combinó lo campestre con lo elegante, manteniendo la esencia sencilla que ambos artistas buscaban.

Uno de los momentos más emotivos fue el ingreso al altar. La madre de Jhonny Rivera lo acompañó en ese instante especial, mientras que el padre de Jenny López entregó a su hija, en un gesto cargado de simbolismo familiar.

El look de los novios: elegancia sin excesos

El vestuario fue otro de los puntos más comentados. Jhonny Rivera optó por una combinación de camisa, chaleco y blazer blanco con detalles negros, acompañado de pantalón clásico. Su atuendo fue calificado como sobrio y elegante, manteniendo una línea tradicional acorde con la ceremonia religiosa.

Por su parte, Jenny López apostó por un vestido romántico, delicado y acorde con el entorno campestre. La decisión de alquilarlo no impidió que el resultado final fuera celebrado por muchos seguidores, quienes destacaron su coherencia y sencillez.

Además del vestido, la artista mostró previamente los zapatos que usaría en el gran día, demostrando que cada detalle fue pensado con anticipación.

La historia de amor entre Jhonny Rivera y Jenny López

La relación entre Jhonny Rivera y Jenny López no surgió de un día para otro. La joven acompañaba a su padre a conciertos del cantante en el Cauca y, con el tiempo, comenzó a participar en su agrupación musical.

El vínculo inició en un ambiente profesional y de amistad. Con el paso de los meses, las conversaciones se hicieron más frecuentes, especialmente a través de redes sociales. Finalmente, el artista decidió expresar sus sentimientos y la relación evolucionó hasta consolidarse.

La pareja oficializó su romance públicamente en televisión en agosto de 2023, y desde entonces su historia ha estado bajo constante atención mediática.

La diferencia de edad: un tema inevitable

Uno de los aspectos que más comentarios generó fue la diferencia de edad, cercana a los 30 años. Mientras Jhonny Rivera supera los 50, Jenny López tiene poco más de 20 años.

Al inicio, incluso la familia de la cantante se mostró sorprendida. Sin embargo, con el tiempo, la pareja ha reiterado que su relación se basa en respeto, cariño y proyectos en común.

Lejos de dejarse afectar por las críticas, ambos han defendido su vínculo con naturalidad y transparencia, mostrando estabilidad en medio de la exposición pública.

Una propuesta inolvidable

El momento que marcó un antes y un después fue la propuesta de matrimonio. Ante miles de asistentes en un multitudinario concierto en Bogotá, Jhonny Rivera se arrodilló en pleno escenario y pidió la mano de Jenny López.

El gesto romántico fue ampliamente compartido en redes sociales y consolidó la relación ante los ojos del público.

Luna de miel de ensueño

Si bien la decisión de alquilar el vestido generó debate, la pareja dejó claro que gran parte del presupuesto fue destinado a su luna de miel.

Entre los destinos mencionados se encuentran lugares internacionales de alto impacto turístico, como Maldivas, Dubái, Kenia y Capadocia. Este recorrido marcará el inicio de su vida como esposos y refleja que la prioridad estuvo puesta en la experiencia compartida más que en objetos materiales.

Más que una boda, un acontecimiento nacional

El matrimonio de Jhonny Rivera y Jenny López trascendió lo privado para convertirse en tendencia nacional. Videos del montaje, de la ceremonia y de la fiesta circularon ampliamente en plataformas digitales.

La recepción contó con música en vivo, incluyendo presentaciones de los propios novios y otros artistas invitados, convirtiendo la celebración en un evento cargado de energía y tradición popular.

Incluso los cinco perros de la pareja hicieron parte simbólica del día, luciendo pequeños corbatines, detalle que fue celebrado por sus seguidores.

¿Austeridad o coherencia financiera?

El debate sobre el vestido dejó una reflexión interesante. En una industria donde el lujo suele imponerse, la decisión de Jenny López abrió conversación sobre prioridades financieras en eventos de alto perfil.

Para algunos, alquilar un vestido fue un gesto de responsabilidad. Para otros, una señal inesperada en una boda con cientos de invitados y una luna de miel internacional.

Lo cierto es que la pareja defendió su postura con tranquilidad, demostrando que cada elección respondió a sus propios valores.

Un nuevo capítulo para Jhonny Rivera y Jenny López

Con la ceremonia en Arabia, Risaralda, Jhonny Rivera y Jenny López inician oficialmente su vida como esposos. Más allá de la polémica por el vestido, el matrimonio simboliza la consolidación de una relación que ha enfrentado críticas, comentarios y atención constante.

La boda no solo reafirmó su amor, sino también el impacto del cantante en su tierra natal y la cercanía que mantiene con su público.

Entre aplausos, flores y música popular, la pareja selló una historia que continúa sumando capítulos. Y aunque el vestido alquilado generó conversación, el verdadero protagonista fue el compromiso de dos artistas que decidieron priorizar la experiencia sobre el exceso.