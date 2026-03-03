Así recibió Andrea Valdiri los 15 de su hija, Isabella en Cartagena antes de la costosa fiesta

Andrea Valdiri es una de las influenciadoras colombianas más reconocidas, que cuenta con alrededor de 9 millones de seguidores en su Instagram. Valdiri es conocida por sus bailes sensuales, su carisma y su estilo de vida ostentoso, pero también por su dominante personalidad, con la que ha logrado construir una gran comunidad de seguidores que la admiran.

En cuanto a su vida persona, Valdiri es madre de dos hijas, la primera es Isabella quien estaría cumpliendo sus 15 años y por otro lado, esta Adhara, nacida en junio de 2021; tras un proceso legal mediático, se confirmó mediante una prueba de ADN que su padre biológico es el cantante Lowe León, aunque la pequeña ha crecido bajo el cuidado constante de la bailarina y el apoyo de su círculo cercano.

Mientras que en su vida sentimental, tras su sonado divorcio con Felipe Saruma a finales de 2023, Andrea Valdiri ha rehecho su vida junto al empresario antioqueño Juan Daniel Sepúlveda. La relación se hizo pública oficialmente a principios de 2025 y, desde entonces, se les ha visto compartiendo viajes por Europa y eventos sociales en Colombia.

Valdiri ha destacado en sus intervenciones que Sepúlveda no solo es su compañero sentimental, sino que también ha sido un apoyo fundamental en la organización y gestión de sus proyectos empresariales.

A pesar de que Isabella cumplía 15 hasta este año, desde el 2025 su madre ha estado celebrándolo, siendo el primer regalo un apartamento para remodelar a su gusto. Mientras que, en su redes sociales ha estado mostrando detalles de lo que será la gigante fiesta de cumpleaños para la menor de sus hijas.

Para finalmente, recibir los 15, Valdiri llevó a su hija a Cartagena para sorprenderla en primer lugar con un hotel dentro de la ciudad amurrallada, y con la gran sesión de fotos en la que trabajaron en el transcurso del día. Al llegar la media noche, llegó hasta su habitación con un pastel, un ramo de flores y una serenata que llegó al balcón de la habitación. Entre lo que ha mostrado, ya tienen el lugar de la fiesta, un lujoso vestido de diseñador y estaban en la sesión de fotos, la influencer reveló que todo es sorpresa para sus hija.