Andrea Valdiri festejó su cumpleaños por todo lo alto y estuvo acompañada de La Jesuu

Andrea Valdiri es una de las influenciadoras colombianas más reconocidas, que cuenta con alrededor de 9 millones de seguidores en su Instagram. Valdiri es conocida por sus bailes sensuales, su carisma y su estilo de vida ostentoso, pero también por su dominante personalidad, con la que ha logrado construir una gran comunidad de seguidores que la admiran.

A través de sus plataformas digitales, comparte contenido variado que va desde rutinas de ejercicio y consejos de belleza hasta momentos de su vida personal y familiar junto a sus dos hijas, Isabella y Adhara. Hoy la influencer llegó a los 34 años por lo que ya lleva varios días festejando su cumpleaños.

En su precumpleaños realizó un brunch con temática de tenis, donde invitó a sus amigas y también tuvo todo un equipo de SPA. Posteriormente, tendría un viaje junto a sus hijas y su pareja, en el que habría una gran decoración y anoche, llevó a cabo una fiesta privada.

En su historias en Instagram compartió que a esta fiesta asistieron más personas, también contando con una lujosa decoración y con la participación de artistas como Hamilton y Haffit David, junto al acordeonero Carlos Rueda. Valdiri lució un vestido lila corto y con aperturas a los lados al inicio de la noche, después se mostró con un set blanco de top y falda.

Junto a ella estaba nada que más que con su amiga La Jesuu, con quien habían estado peleadas por un gran tiempo, pero gracias a ‘La Casa de los Famosos’ hicieron las pases. Por otro lado, el novio de Valdiri también le habría llenado la casa con lujosas flores rojas por montones, ademas de obsequiarle un ostentoso reloj.

“Hoy celebro 34 años de vida…Y lo primero que hago es darle gracias a Dios.Gracias por mi salud, por mi familia hermosa, por los sueños que se han cumplido y por los que siguen en camino. Hoy me siento más plena, más fuerte y más consciente de lo afortunada que soy.Tengo amor, tengo propósito y tengo una comunidad que me acompaña, me inspira y me abraza cada día.Gracias por estar. Gracias por tanto", fueron las palabras de la influencer.

¿Quién es el novio de Andrea Valdiri?

Se trata de Juan David Sepulveda, un empresario paisa que está fuera de la vida pública. Por medio de su Instagram, el hombre cuenta con ya con una gran cantidad de seguidores, pues solo tiene fotos junto a Valdiri, la mayoría de ellas en sus lujosos viajes por el mundo.

En el mes de abril, la influencer se realizó unos tatuajes en su brazo en alusión a sus hijas, pero también a su novio.Valdiri se tatuó las iniciales y el apellido de su novio y así lo mostró el encargado de realizarle estos tatuajes por Instagram, razón por la que se hizo viral.Al parecer, Juan David se tatuó el rostro de la influencer y bailarina.