Andrea Valdiri dejó a un lado el Carnaval de Barranquilla y compartió su ayuda para los damnificados en Córdoba

El departamento de Córdoba ha sido uno de los más afectados por la ola de invierno que azota a varias zonas del país, llevando a más de 40.000 personas a perderlo casi todo por las fuertes lluvias e inundaciones; situación que llevó a la Administración Petro a decretar la emergencia económica, social y ecológica en ocho departamentos del territorio nacional.

Los departamentos cobijados por la emergencia son Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, regiones donde las precipitaciones han superado entre un 130 % y 180 % los registros habituales, según los reportes oficiales. De acuerdo con el Gobierno, este comportamiento climático extremo ha generado una crisis sin precedentes en los últimos años, con afectaciones múltiples en sectores estratégicos como energía, agricultura, salud y seguridad alimentaria.

Son muchas las figuras públicas que han puesto su granito de arena para ayudar a los afectados, entre ellos se encuentra la influencer y bailarina Andrea Valdiri, quien por medio de sus redes sociales recalcó que no era un momento para estar de celebración. Esto debido al Carnaval de Barranquilla, que se viene celebrando en el mes de febrero y en específico este finde, la gran batalla de flores, por lo que la influencer expresó su deseo de brindar apoyo a las comunidades afectadas.

La creadora de contenido estuvo en el centro de Barranquilla adquiriendo los productos como alimentos, agua y elementos de primera necesidad que llevó en una extensa jornada, al parecer el 12 de febrero. Esta entrega inicial la realizó en el Vidrial, el Obligado, Monteria, Mate Caña margen derecha e izquierda y Chuchurubi. Valdiri también agradeció a las personas que se han unido a la iniciativa, entre ellos, la cantante vallenata Ana del Castillo.

En el video compartido, se ve a la barranquillera al lado de su pareja y más ayudantes logísticos en en la entra, al respecto indicó: “Hoy no vengo a mostrar “contenido, vengo a mostrar humanidad. Gracias a Dios por cada persona que se puso la mano en el corazón y ayudó a hacer esto posible. En medio de tanta agua y tanta pérdida, vimos gente que no tiene mucho, pero da todo. Esto no es para quedar bien, es para recordar que mientras algunos lo perdieron todo, otros podemos elegir no mirar para otro lado. Gracias a cada uno que se sumó. Córdoba te amo.”