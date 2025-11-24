Andrea Valdiri habría terminado su relación: su novio publicó un mensaje que generó polémica

Los seguidores de Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda llevan varios días con las alarmas encendidas. Todo por una serie de movimientos en redes sociales que, aunque ninguno ha confirmado públicamente, apuntan a una posible separación. Y ya sabemos cómo funciona esto: a veces no hace falta un comunicado oficial cuando las señales digitales hablan solas.

La primera pista fue una de las más clásicas en el mundo de las parejas mediáticas: dejaron de seguirse en Instagram. A esto se sumó la desaparición de fotos, videos y recuerdos de viajes y momentos románticos que solían compartir, contenido que hoy ya no aparece en ninguno de los dos perfiles.

El contraste es evidente, sobre todo porque hace apenas unas semanas se mostraban unidos en el Stream Fighters 4 de Westcol, donde Sepúlveda acompañó a Valdiri en su enfrentamiento con Yina Calderón. Su última aparición pública había reforzado la idea de estabilidad, pero el panorama cambió rápido.

Su relación, recordemos, se hizo pública durante el Carnaval de Barranquilla, donde comenzaron a mostrarse juntos en eventos y redes. Desde entonces, mantuvieron una presencia frecuente que dio de qué hablar. Sin embargo, en los últimos días sus publicaciones se han centrado en proyectos individuales, sin menciones entre ellos, lo que solo ha avivado el rumor de ruptura.

La situación escaló cuando el empresario compartió una historia que muchos interpretaron como una indirecta dirigida a la influenciadora: “No le bastó con uno solo… pero bueno, entre cielo y tierra no hay nada oculto”, escribió, acompañado de un emoticón de manos en oración.

A diferencia de las exparejas de la bailarina, Sepúlveda no pertenece al mundo del entretenimiento. Su trayectoria está ligada al sector empresarial, especialmente en la industria cárnica, donde integra la sociedad Sepúlveda Arismendi y lidera varias compañías en el país. Su perfil bajo contrastó con relaciones anteriores de Valdiri, como su historia con Lowe León y su matrimonio con Felipe Saruma, una relación de dos años muy expuesta en redes.

En varios momentos, la influenciadora cargó con críticas que la señalaban como la figura económica dominante en sus relaciones, un ruido que siempre terminó atravesando su vida sentimental en el ecosistema digital.

Por ahora, ni Andrea ni Juan Daniel han confirmado o desmentido nada. El silencio solo mantiene viva la incertidumbre y deja a sus seguidores pendientes de cualquier movimiento, reacción o mensaje que permita descifrar si efectivamente llegó el final de esta historia.