La excampeona de patinaje Chechi Baena le vuelve a dar el “sí” al amor en boda en Cartagena

La excampeona mundial de patinajeCecilia Baena volvió a creer en el amor. El pasado 28 de febrero de 2026, la cartagenera selló una nueva etapa en su vida personal al contraer matrimonio en Barú, Cartagena, en una ceremonia íntima y romántica frente al mar Caribe.

>>>Le puede interesar<<<: “Austeridad o tacañería”: el detalle en el vestido de novia de la boda Jenny López y Jhonny Rivera que dio de qué hablar

Conocida como ‘Chechy’ Baena, la múltiple campeona del mundo le dio nuevamente el “sí” al arquitecto Eduardo Múnera, rodeada de sus hijos, Ana Sofía y Antonio, familiares y amigos cercanos. La celebración, realizada al aire libre, destacó por su ambiente cálido, natural y elegante, enmarcado por el paisaje paradisíaco de la isla.

De campeona mundial a novia: Chechy Baena selló nueva etapa en Cartagena

A través de sus redes sociales, donde suma más de 96 mil seguidores, la exdeportista compartió detalles de su boda en Cartagena, mostrando algunos de los momentos más emotivos de la jornada. La ceremonia estuvo acompañada de música en vivo, una selecta propuesta gastronómica y una decoración sobria que combinó tonos claros con elementos tropicales.

<<<(Le puede interesar)<<<<: “Hay una diferencia de edad muy grande”: Jhonny Rivera se desahogó y habló de su joven novia

Para la ocasión, Cecilia Baena lució un vestido escotado con lentejuelas, que resaltó su estilo sofisticado y moderno. Por su parte, el novio apostó por una clásica camisa guayabera con pantalón formal, un atuendo acorde con el entorno caribeño y la esencia relajada del evento.

Amor en el Caribe: Cecilia Baena se casó en íntima ceremonia en Barú

La noche cerró con una animada recepción que incluyó la tradicional “hora loca”, uno de los momentos más esperados por los invitados. En medio de la fiesta, la excampeona cambió su vestido por una pollera larga y amplia, decorada con boleros y frases llamativas como “Costeñita premium pro max”, generando risas y aplausos. Eduardo Múnera también se sumó al ambiente festivo con una camisa que llevaba la frase “Toño, te casaste, Toño”. La pista de baile se encendió al ritmo de champeta, sello inconfundible de las celebraciones en la región.

De la pista deportiva al altar

La historia de Cecilia Baena está marcada por la disciplina, el esfuerzo y los triunfos. En 1996, siendo apenas una niña, asistió al Campeonato Mundial Juvenil en Barrancabermeja para ver competir a la destacada patinadora Berenice Moreno. Aquella experiencia despertó su pasión por el patinaje de velocidad.

Cuatro años después, en el 2000 y con solo 13 años, regresó a esa misma ciudad para conquistar cuatro medallas de oro y establecer un récord mundial, consolidándose como una de las grandes figuras del deporte colombiano. Desde entonces, acumuló múltiples títulos internacionales que la posicionaron como referente del patinaje colombiano y orgullo de Cartagena.

>>>Para leer<<<: ¿Es celosa? Jenny López contó si le enoja que muchas mujeres “busquen” a Jhonny Rivera

A pesar de su exitosa trayectoria, Baena ha expresado que mantiene un sueño pendiente: el oro olímpico para el patinaje, disciplina que aún busca mayor reconocimiento global. La exdeportista ha insistido en la importancia de seguir fortaleciendo los procesos formativos y llevar este deporte a nuevos países potencia.

También ha resaltado el papel de su entrenador, Elías del Valle, a quien atribuye parte fundamental de su formación deportiva y personal. Para ella, el deporte no solo le dio medallas, sino también la oportunidad de influir positivamente en la sociedad.

Hoy, Cecilia Baena celebra una nueva victoria, esta vez lejos de las pistas y junto a su familia. La boda en Barú simboliza el inicio de una etapa llena de esperanza, demostrando que, así como brilló en el deporte, también construye con determinación cada paso en la pista de su vida.

La boda fue una ceremonia íntima, con música en vivo, buena comida y una lista de invitados cercana, integrada por familiares y amigos más allegados.

Se trata de un nuevo capítulo personal para la atleta de alto rendimiento, acostumbrada a ganar dentro y fuera de la pista, que ahora celebra una etapa distinta en su vida.