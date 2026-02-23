El exótico destino de Luna de Miel a donde viajarán Jhonny Rivera y Jenny López después de su boda

Foto Jhonny Rivera y Jenny López se casaron en Arabia, Risaralda: así será su exótica luna de miel.

La música popular colombiana vivió uno de sus capítulos más comentados este 22 de febrero con la boda de Jhonny Rivera y Jenny López, quienes oficializaron su relación en una ceremonia celebrada en Arabia, Risaralda, ante más de 300 invitados. Pero más allá del “sí, acepto”, lo que ahora despierta la curiosidad de sus seguidores es el exótico destino de luna de miel que la pareja eligió para iniciar su vida como esposos.

El matrimonio de Jhonny Rivera y Jenny López se llevó a cabo en la capilla de Arabia, corregimiento de Risaralda que tiene un profundo significado para el cantante, pues es su tierra natal. Aunque en un inicio la pareja había manifestado su deseo de realizar una ceremonia íntima, la expectativa generada tras la propuesta pública terminó convirtiendo el evento en una celebración multitudinaria.

Boda de Jhonny Rivera y Jenny López reunió a más de 300 invitados y tendrá luna de miel en exóticos destinos

Más de 300 invitados, entre familiares, amigos, colegas del medio artístico y habitantes del pueblo, acompañaron a los artistas en este momento especial. La madre del cantante fue quien lo entregó en el altar, mientras que el padre de la novia hizo lo propio con Jenny, en un gesto cargado de simbolismo familiar.

La decoración de la capilla combinó arreglos florales abundantes con un elegante tapete central que aportó solemnidad al acto religioso. Posteriormente, la celebración continuó en otro punto del corregimiento, con una ambientación campestre, predominio del color verde y detalles naturales que reflejaron la esencia sencilla que ambos querían proyectar.

Una historia de amor bajo los reflectores

La relación entre Jhonny Rivera y Jenny López ha estado en el centro de la conversación pública desde que hicieron oficial su romance el 6 de agosto de 2023 en el programa La Red. La diferencia de edad de 30 años —él con 52 y ella con 22— generó comentarios y debates, pero la pareja ha insistido en que su relación se basa en el respeto, el cariño y metas compartidas.

El momento que marcó un antes y un después fue la propuesta de matrimonio en el Movistar Arena de Bogotá. Ante 14.000 personas, el cantante se arrodilló en pleno concierto y le pidió a Jenny que fuera su esposa, convirtiendo el escenario en uno de los episodios más románticos de su carrera.

Desde entonces, cada paso de la pareja ha sido seguido de cerca por fanáticos y medios de comunicación, consolidando su historia como una de las más mediáticas dentro de la música popular colombiana.

El exótico destino de luna de miel

Tras la boda en Risaralda, la pareja emprenderá un viaje que promete ser tan espectacular como la ceremonia. La luna de miel de Jhonny Rivera y Jenny López incluye destinos internacionales de ensueño como Maldivas, Kenia, Dubái y Capadocia.

Las Maldivas, conocidas por sus playas paradisíacas y hoteles sobre el agua, serán uno de los primeros destinos del recorrido. Luego, la pareja viajará a Kenia, donde podrán disfrutar de safaris y paisajes africanos únicos.

El itinerario también contempla una parada en Dubái, ciudad reconocida por su arquitectura futurista y experiencias de lujo, y en Capadocia, en Turquía, famosa por sus paseos en globo aerostático y formaciones rocosas únicas.

Este recorrido internacional marca el inicio de una nueva etapa para los artistas, combinando descanso, aventura y escenarios románticos que contrastan con la celebración campestre que vivieron en Arabia.

Más que una boda, un fenómeno social

La boda de Jhonny Rivera y Jenny López no solo fue un evento social, sino también una muestra del impacto del artista en su comunidad. La presencia masiva de habitantes del pueblo y seguidores evidencia el arraigo que mantiene con sus raíces.

Además, la celebración demostró cómo la vida personal de las figuras públicas puede convertirse en un fenómeno seguido minuto a minuto en redes sociales, donde videos y fotografías del evento se viralizaron rápidamente.

La elección de Arabia como escenario del matrimonio reafirma la conexión del cantante con su origen y su deseo de compartir los momentos más importantes de su vida con su gente.

Un nuevo capítulo para la pareja

Con la boda ya celebrada y la luna de miel exótica en puerta, Jhonny Rivera y Jenny López comienzan oficialmente su vida como esposos. La gira internacional que acompañará parte del viaje también permitirá que combinen trabajo y placer, manteniendo su actividad artística mientras disfrutan de su unión.

El matrimonio representa la consolidación de una relación que ha superado críticas y expectativas mediáticas. Ahora, con destinos como Maldivas, Kenia, Dubái y Capadocia en su itinerario, la pareja inicia un capítulo que promete seguir dando de qué hablar tanto en los escenarios como fuera de ellos.

El “sí, acepto” en Arabia fue solo el comienzo. El mundo ahora será el escenario donde los recién casados celebrarán su amor.