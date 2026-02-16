¿El favorito de la producción?, Juanda Caribe en la mira por sus exigencias en el reality, tras fuertes discusiones

Juanda Caribe es uno de los humoristas y creador de contenidos más conocidos en la costa, desde hace un tiempo el barranquillero ha logrado ganarse el cariño de los internautas al ofrecer un contenido que celebra y representa su rica cultura costeña a través del humor. Anteriormente, el creador de contenido hizo para algunas producciones del canal RCN, entre ellas‘MasterChef Celebrity’ en el año 2019, también ¿Quién es la máscara?’ y ‘El Desayuno’.

Actualmente hace parte de la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos’ en donde se venía ganando al público debido a sus personajes y todo el contenido que ha generado, pero con la llegada de Karola, los televidentes recalcaron que el influencer habría mostrado su verdadera personalidad. Esro al hacer un fuerte comentario sobre el físico de Karola:“Recoje las tetas que las tienes caídas”, a lo que ella reaccionó enseguida, “¿Qué las tengo caídas? y deliciosas también mi amor".

A pesar de Karola respondió, después tuvo que hacer las pases, para algunos internautas por petición del Jefe, ahora en la noche del domingo 15 de febrero, Alexa Torres recibió una visita de parte de su prometido, durante un congelado. El hombre aprovechó para dar un contundente mensaje hacia Caribe: “A usted le falta tener los de un hombre de no meterse con el físico de nadie, mucho menos de una mujer... Aquí te pongo los cucos, papá, que se debe poner cuando quiera hablar de una mujer, ¿listo? Cuando quiera hablar de una mujer, se los pone.”

Posteriormente, la pareja de Alexa se tomó unos segundos para consolarla y motivarla:“Mi princesa hermosa, divina. No llores, no te muevas mi angelito, por favor. Toda tu familia está orgullosa. Toda tu familia te ama, está pero feliz. La estás rompiendo, carajo. Estamos contentos (...)“. Al salir, se produjo una discusión acalorada entre Juanda Caribe y la creadora de contenido, pues el influencer le dio 24 horas para retractarse de las declaraciones que dio Jhorman Toloza, su esposo, frente a las cámaras.

“Si usted tiene algo en contra mío o tiene que hablar algo con mí o dígamelo a mí. Jamás en esta casa he hablado de sexo. Y si es así, pongo mi chaqueta y dónde me voy. Me voy hoy porque tengo una hija de 8 meses y jamás he hablado de sexo en esta casa”, expresó Juanda, para después decirle al jefe y a la producción en general que no iba realizar ninguno de sus formatos hasta que Alexa se retractara.

Estos enfretamientos no han dado la mejor percepción de Juanda Caribe y así ha quedado registrado en redes sociales como X, en donde indican que el canal y el programa tendrían favoritismo con él por el contenido que genera. En uno de los clips se le puede escuhar afirmando que no realizará ninguno de sus formatos si Alexa no se retracta, acción que para muchos es reprochable, además que el canal bajó un video de las discusión, en donde atacaban a Juanda.

“Bueno y el que se cree, ahora mínimo hacen que Alexa vaya a pedirle “disculpas” para que el ardido ese fortalezca más su ego. El colmo todo lo que le permiten“, ”Juanda es el protegido de RCN, lo dejan hacer lo que se le dé la gana", “¿Por qué quitan el audio cuando Juanda habla?, se nota el acomodo, sean serios", “La forma en la que el canal está protegiendo ese hombre es increíble. Silencian todo para que Juanda no quede mal”, comentan en Instagram y X.