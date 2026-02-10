¿Indirecta para Saruma?, Andrea Valdiri se refirió a los influencers que participan en política

Andrea Valdiri es una reconocida influencer barranquillera, que cuenta con más de 9 millones de seguidores en su Instagram. Valdiri es conocida por su habilidad para el baile, su carisma y su estilo de vida ostentoso, pero también por su dominante personalidad, con la que ha logrado construir una gran comunidad de seguidores que la admiran.

Muchos recuerdan que Valdiri se casó en abril de 2022 con el creador de contenido, Felipe Saruma, en ese entonces tenía 31 años y Saruma tenía 22, a pesar de su diferencia de edad se mostraban bastantes enamorados, pero tras un poco más de año y medio, su compromiso terminó sorpresivamente luego de arribar a Colombia, después de haber disfrutado un exclusivo viaje por Europa.

Tras el divorcio, Felipe se mostró bastante afectado y sus seguidores afirmaban que en su aspecto físico se notaba. Si bien nunca se reveló la razón específica de su ruptura, se especuló que la familia de Saruma tuvo que ver y a la par Valdiri se refirió al tema de la siguiente manera: “Lo que aprendí en este matrimonio, es que un matrimonio no es de cuatro ni de cinco. Un matrimonio es de dos personas y las decisiones se toman entre las dos personas”.

Andrea Valdiri habría lanzado pulla a Felipe Saruma por su incursión en la política

A propósito de las elecciones electorales de este, Felipe Saruma le apostó a la política, así lo hizo saber Cambio Radical este 5 diciembre, al anunciar su candidatura a la Cámara de Representantes por el departamento de Atlántico. En el comunicado, definieron a Saruma como “la renovación que hoy necesita Colombia”, contando que desde los 12 años incursionó en lo digital, construyendo con disciplina y visión un modelo de emprendimiento que hoy inspira a millones.

Por su parte, Andrea Valdiri se refirió a esto, pero no de manera directa, esto durante una entrevista en el podcast de Carlos Trujillo, en donde indicó: “Hoy en día lo que veo es que para que mejore un país hay que comenzar (por pensar a) quién estamos colocando en el tema político”.

Para después asegurar que no esta de acuerdo con la participación de influencers en el tema, sin conocimiento previo: “Sinceramente, que pongan influencers, y yo siendo influencer mira que me estoy dando el puñal, pero yo nunca voy a coger un cargo político porque no sé, no tengo experiencia, no tengo ni idea”, afirmó Valdiri.

La influencer profundizó en la diferencia entre el trabajo en plataformas digitales y la gestión pública, para ella desempeñar un cargo de elección popular implica unas competencias diferentes. Esto incluso en las elecciones, ya que muchos se puede inclinar por la afinidad emocional y no por méritos: “No es votar por votar o por emoción.

“Mira cómo es injusto hoy en día que vemos que en un cargo político ya no les importa si tiene un diploma o no. Imagínate. Pero cuando vas a pedir trabajo honestamente, que te tiraste tantos años de estudio, la carta que te piden para el trabajo, si tienes experiencia, que estudiaste, mínimo tienes que saber inglés”, expresó Valdiri.