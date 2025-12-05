Felipe Saruma sorprende al lanzarse a la política: aspira a llegar al congreso con partido tradicional

Felipe Saruma, es un influencer nacido en Bucaramanga que sigue conquistando las redes sociales con su talento en la producción audiovisual. El joven de 26 años ya tiene su propia empresa de contenido digital, en la cual ha realizado exitosos proyectos, entre ellos videoclips musicales y comerciales, además de seguir con el contenido para sus redes sociales.

Puede leer: Alcalde de Barranquilla, Alejandro Char respondió sobre fallo a favor de su hijo no reconocido

El realizador audiovisual le habría apostado a la política, así lo hizo saber Cambio Radical este 5 diciembre, al anunciar su candidatura a la Cámara de Representantes por el departamento de Atlántico. En el comunicado, definieron a Saruma como “la renovación que hoy necesita Colombia”, contando que desde los 12 años incursionó en lo digital, construyendo con disciplina y visión un modelo de emprendimiento que hoy inspira a millones.

El movimiento político Cambio Radical formalizó la inscripción de su lista de candidatos a la Cámara de Representantes por el Atlántico en la sede de la Registraduría Especial de Barranquilla. Entre los nombres presentados para la contienda electoral, figura en el cuarto renglón Andrés Felipe Camargo González, conocido popularmente como Felipe Saruma, quien comparte espacio con otras figuras destacadas, como la exalcaldesa Dorita Bolívar.

A pesar de que Saruma no estuvo presente en el acto de inscripción, la ley le otorga plazo hasta el próximo 8 de diciembre para oficializar y ratificar personalmente su candidatura ante las autoridades electorales. El bumangues no es el único influencer incluido, a él se suman nombres como Doctor Rawdy, médico especializado en medicina interna, Hannah ‘Miss Melindres’ Escobar y ‘El Profe Charles’ Figueroa.

La pulla de Andrea Valdiri hacia Saruma tras felicitar a su suegro

Tiempo después de su divorcio, Valdiri logró darle una nueva oportunidad al amor, al iniciar una relación con Juan David Sepulveda, un empresario paisa que está fuera de la vida pública. Por medio de su Instagram, el hombre cuenta con ya con una gran cantidad de seguidores, pues solo tiene fotos junto a Valdiri, la mayoría de ellas en sus lujosos viajes por el mundo.

Le puede interesar: El influencer Erick Pabón dio indicios de que su amistad con Felipe Saruma se habría terminado por Andrea Valdiri

Para la celebración del cumpleaños del padre de Juan David y suegro de Valdiri, ls influencer indicó:“A este suegro si lo amoooooooo, feliz cumple y esos hijos van a salir lindos.”Esto confirmaría el rumor de que quizá Valdiri no se llevaba bien con su exsuegro, el padre de Felipe Saruma.