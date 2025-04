“Poco hombre y cobarde”: Karina García explotó contra Norma Nivia y ‘Peluche’, de ‘La casa de los famosos’

El Canal RCN desde inicios del 2024 tuvo en la mira una nueva propuesta a nivel de entretenimiento, donde ‘La casa de los famosos’ ha sido la protagonista y ahora en este 2025 volvió a impulsarla con nuevas figuras entre creadores de contenido, actores y artistas. Aunque ha sido todo un reto, en varias ocasiones el ‘reality’ de convivencia y la lucha por los 400 millones de pesos, ha dado de que hablar en las redes sociales y durante la más reciente transmisión Karina García explotó contra Norma Nivia y ‘Peluche’.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Expresentadora del Canal RCN vivió susto tras agarrar un taxi en la calle,“la sensación de terror”

Desde hace varias semanas y teniendo en cuenta que los roces que se empezaron a presentar entre los famosos, el Canal RCN no pasó de largo el pedido de los televidentes para el cine, donde los momentos más polémicos son mostrados para todos los participantes sin problema alguno. Sin embargo, y como es común, las reacciones no terminan siendo tan positivas en algunos casos, tal fue el caso de Karina García frente a las declaraciones de algunos de sus compañeros.

¿Qué pasó entre Karina García, Norma Nivia y ‘Peluche’, de ‘La casa de los famosos’?

Durante el cine, los famosos prestaron a los momentos reveladores de sus compañeros. Uno de ellos tuvo a Norma en medio de su conversación con ‘Peluche’, quien reiteró: “En qué momento a un man le puede gustar una vieja como Karina, somos absolutamente extremas, físicamente y en la forma de mover y en la forma de ser con el mundo. En la cabeza, entonces yo digo en qué momento un man puede pasar de una vieja así buenona, con un c&l% a una vieja así. Porque yo sé que a los manes a los que yo les gusto, una vieja así jamás les gustaría”.

Pero las polémicas declaraciones no terminaron allí, tanto así que ‘Peluche’ le respondió a Norma asegurando: “A lo mejor allá me doy el chance de conocerla, vengo, la conozco, lo siento, hueca, torpe, vacía, pelea con todo el mundo, se hace la víctima”.

¿Cuál fue la reacción de Karina García, de ‘La casa de los famosos’ ante los ataques de Norma Nivia y ‘Peluche’?

Luego de la transmisión del mencionado clip, las palabras por parte de los implicados no faltaron asegurando: “Norma que falta de…” Inició Karina, mientras que Norma Nivia en tono molesto reiteró: “Yo no tengo nada que ver mi amor, tú misma lo dijiste”. Mientras que momentos más tarde, Karina volvió a referirse al tema de manera contundente agregando: “Yo sabía que me odiabas y que no me querías, pero decirme físicamente, que no tenía nada en la mente, respétame que yo soy muy inteligente, Norma y tú qué cobarde, que poco hombre eres, de verdad, Mateo”.