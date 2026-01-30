Nicky Jam y otros artistas presentan sus nuevos lanzamientos: lo mejor de la oferta musical de la semana

La escena musical sigue moviéndose con fuerza y diversidad sonora. Desde el regreso introspectivo de Nicky Jam hasta nuevas apuestas del rock colombiano y propuestas urbanas emergentes, varios artistas presentan producciones que reflejan distintas emociones, sonidos y narrativas dentro de la industria actual.

Nicky Jam abre una nueva etapa con Bohemio

El ícono global de la música urbana y ganador del Latin GRAMMY, Nicky Jam, presentó Bohemio, su nuevo álbum de estudio y uno de los proyectos más personales de su carrera.

El disco marca una etapa artística enfocada en la madurez y la introspección, en la que el cantante revisita su historia personal mientras explora nuevas sonoridades. Cada canción funciona como un capítulo dentro de una narrativa emocional que aborda temas como el amor, la pérdida, el arrepentimiento y los nuevos comienzos.

El focus track del álbum es “Olvídala”, una cumbia que evidencia la versatilidad del artista al incursionar en ritmos tradicionales latinoamericanos sin perder su esencia urbana. El proyecto también incluye fusiones con salsa y otros sonidos latinos, además de colaboraciones con artistas como Beéle, Dei V, Baby Ranks, Maisak, Ryan Castro y Chris Lebrón.

Sophie Angel apuesta por un rock emocional y sin filtros

La artista colombiana Sophie Angel continúa construyendo una propuesta musical centrada en la exploración emocional y la autenticidad. Su proyecto nace desde la idea de romper estereotipos dentro del rock, especialmente el concepto tradicional del vocalista con voz rasposa, apostándole a un estilo que mezcla potencia vocal con dulzura.

Su propuesta fusiona influencias del pop rock, punk rock, power ballad y nü-metal, además de integrar elementos latinoamericanos como el bolero. La artista busca narrar emociones como la pérdida, las rupturas amorosas y la superación personal, conectando el sonido del rock de los años 2000 con tendencias contemporáneas.

Sueños de un Tulpa profundiza su universo sonoro

El proyecto colombiano Sueños de un Tulpa, liderado por Jhon González Amortegui, continúa explorando una propuesta conceptual y experimental dentro de la música independiente.

Durante el 2025, el proyecto lanzó varios sencillos como Resiliente, Evanescente (6402), Malleus Maleficarum, una versión de Solitude y Lo Absurdo, canciones que exploran temáticas existenciales y sonoridades que buscan generar experiencias inmersivas.

El artista proyecta consolidar un álbum conceptual que reúna su trabajo creativo y visual, con el objetivo de construir una narrativa sonora que invite al oyente a explorar nuevas experiencias sensoriales.

TrasArder presenta un manifiesto de libertad con “Qué pretendes”

Desde Medellín, la banda de rock alternativo TrasArder continúa abriéndose espacio en la escena musical con una propuesta intensa y reflexiva. Integrada por Juan Pablo Palacio, Mauricio Gutiérrez y Juan José Pacheco, la agrupación utiliza el rock como una herramienta de catarsis emocional.

Su sencillo “Qué pretendes” se presenta como un manifiesto sobre la libertad de pensamiento, abordando la presión social y la necesidad de construir criterio propio en un entorno marcado por la polarización. La canción combina distorsiones potentes y líricas confrontacionales que invitan a la reflexión personal.

Jay Torres fusiona sonidos caribeños con urbano en “¿Qué somos?”

El artista urbano Jay Torres lanzó su sencillo “¿Qué somos?”, una canción que mezcla la esencia del sonido urbano puertorriqueño con influencias colombianas.

El tema aborda la incertidumbre emocional dentro de las relaciones modernas y llega en un momento clave en la carrera del artista, quien ha fortalecido su presencia en Colombia tras participar en producciones televisivas como La Casa de los Famosos y La Reina del Flow.

Maca & Gero exploran el amor imposible con “Debería ser yo”

El dúo colombiano Maca & Gero continúa mostrando la evolución de su propuesta musical con el lanzamiento de “Debería ser yo”, una balada pop que aborda el sentimiento de amar a alguien que ya está con otra persona.

La canción refleja vulnerabilidad, frustración y esperanza, y pasó por distintos procesos creativos antes de llegar a su versión final. El tema también marca una nueva etapa artística para el dúo, que prepara su próximo proyecto musical.