Bruno Mars regresa con The Romantic: así suena su álbum tras casi una década sin lanzar música en solitario

Después de casi diez años sin publicar un álbum como solista, Bruno Mars vuelve oficialmente a la escena musical con The Romantic, un trabajo que marca una nueva etapa artística y que confirma uno de los regresos más esperados del pop en 2026.

El compilado incluye nueve canciones y una duración cercana a los 30 minutos, una decisión que sigue la tendencia actual de discos más cortos y cohesionados, enfocados en ofrecer una experiencia completa de escucha.

El disco fue lanzado el viernes 27 de febrero y representa su primer proyecto individual desde 24K Magic (2016), tras años dedicados a colaboraciones y proyectos paralelos que mantuvieron al artista vigente en la industria musical. Medios internacionales coinciden en que el lanzamiento llega acompañado de una enorme expectativa tanto del público como de la crítica.

Lea también: Conozca el nombre verdadero de cinco de los cantantes más famosos del momento

A diferencia de sus trabajos más festivos, The Romantic apuesta por una narrativa emocional más íntima. Las canciones giran alrededor del romance, la vulnerabilidad y las distintas etapas de las relaciones, consolidando un concepto musical centrado en sentimientos.

Raíces latinas y sonido vintage: la gran apuesta del disco

Uno de los elementos más comentados del lanzamiento es la presencia de influencias latinoamericanas dentro del álbum. Sin abandonar su identidad musical, Bruno Mars introduce guiños a ritmos clásicos como el bolero y sonoridades inspiradas en la tradición latina, conectando con sus raíces puertorriqueñas y afrolatinas.

El videoclip de Risk It All, por ejemplo, refuerza esta propuesta estética al incluir una banda mariachi y una narrativa romántica tradicional, ampliando el universo visual del disco.

Esta mezcla entre nostalgia musical y elementos latinos ha sido interpretada como una apuesta por el romanticismo clásico en contraste con el pop urbano dominante en plataformas digitales.

Un regreso que divide opiniones

Aunque el lanzamiento ha sido celebrado por millones de seguidores, la crítica ha abierto un debate interesante. Algunas reseñas destacan la elegancia sonora y la fidelidad de Mars a su estilo, mientras otras consideran que el álbum apuesta más por homenajear sonidos del pasado que por reinventarse musicalmente.

Críticos musicales han señalado que el disco continúa explorando el revival del soul setentero que el artista ya había trabajado en proyectos anteriores, lo que para algunos funciona como sello artístico y para otros como falta de riesgo creativo.

El inicio de una nueva era

El estreno de The Romantic no llega solo. El artista también confirmó una gira internacional con la que presentará el álbum en vivo durante 2026, marcando su regreso a los escenarios con un tour global tras varios años enfocado en colaboraciones musicales.

También le puede interesar: Bruno Mars regresó como solista, Nanpa se unió a Mike Bahía y los primeros lanzamientos musicales del 2026

El sencillo principal, “I Just Might”, ya había anticipado esta nueva etapa musical y ayudó a reactivar la conversación global alrededor del cantante antes del estreno oficial del disco.

Con The Romantic, Bruno Mars apuesta por el romanticismo, la nostalgia y los sonidos clásicos plantea una pregunta que ya circula entre fans y críticos: ¿es este un regreso que mira al pasado o una forma de demostrar que su estilo sigue vigente en el presente?

El debate apenas comienza y serán los oyentes quienes definan el verdadero impacto del álbum.