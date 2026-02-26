¿No es parecida a Shakira?, Alejandro Sanz estaría en una nueva relación amorosa con famosa actriz

El corazón de Alejandro Sanz parece haber encontrado un nuevo ritmo, y esta vez tiene acento peruano. Tras confirmar a finales de 2025 su ruptura con la actriz Candela Márquez, el intérprete de ‘Corazón partío’ ha vuelto a acaparar los titulares de la prensa rosa debido a su evidente cercanía con la reconocida actriz Stephanie Cayo.

Lo que comenzó como una simple coincidencia en eventos sociales ha tomado fuerza de “romance confirmado” para los seguidores más detallistas. Cayo, radicada en Los Ángeles, ha sido la sombra del madrileño durante sus paradas en Colombia, Ecuador y ahora en Perú, acompañándolo no solo tras bambalinas, sino ocupando lugares privilegiados que solo el círculo más íntimo del artista suele frecuentar.

Aunque los rumores venían cocinándose desde sus fechas en Bogotá el pasado 14 de febrero (donde pasaron un San Valentín muy cercano). Fiel a su estilo hermético con la vida privada, Alejandro Sanz ha evitado las etiquetas. Recientemente, al ser abordado por la prensa en un exclusivo restaurante en Miraflores, Lima, el artista simplemente atinó a sonreír con nerviosismo cuando escuchó el nombre de la menor de las hermanas Cayo.

Este posible noviazgo llega en un momento de madurez para ambos. Stephanie Cayo, quien recientemente fue vinculada con el actor Sebastián Zurita tras su separación de Maxi Iglesias, parece estar disfrutando de esta complicidad con el español. Entre cenas privadas y recorridos turísticos, la pareja se ha convertido en el objetivo principal de los paparazzi en Sudamérica.

Shakira reveló pícaros detalles de su relación con Alejandro Sanz

Uno de los fragmentos que dio de hablar en redes sociales del documental del artista, titulado “Cuando nadie me ve”, fue cuanto la cantante barranquillera conoció a Candela Márquez, exnovia del español, abordo de un avión. En la escena se observa a Shakira saludando cordialmente a la actriz con un “Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto”, seguido de un abrazo.

El detalle que llamó la atención surgió cuando Shakira se acercó a Sanz y le transmitió el comentario de sus hijos, Milan y Sasha: “Me dicen mis hijos: ‘¡Es igual a ti la novia de Alejandro!’”. La reacción de Sanz, visiblemente sorprendido, quedó registrada en cámara. Otro de los momentos de la barranquillera, es cuando frente a la cámara se refiere a su relación con el artista, destacando la conexión creativa entre ambos.

“Él dice que nunca ha sido un santo y la gente lo sabe. Había mucha química con Alejandro. Somos muy traviesos los dos. Él es muy travieso, tiene cara de pillo. Por lo general me porto bastante bien, pero también tengo algo de traviesa”, expresó la artista entre risas.

A la par, fueron rondado clips de un video grabado por Sanz en su casa en Miami, el tras la cámara apunta hacia Shakira, mientras comparten algunas cervezas y tienen profundas conversaciones. “Alejandro es tremendo, tremendo pero me he salvado, yo me he salvado”, dice Shakira, mientras que él: “Lo que tenemos es demasiado bonito para estropearlo con pamplinas”.