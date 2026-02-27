Karol G habría cancelado compromisos en Milán por la delicada situación de su hermana, Verónica

En los últimos días, la situación de Verónica Giraldo, hermana mayor de Karol G, ha generado una ola de conmoción en las redes sociales tras las desgarradoras denuncias que realizó contra su expareja y padre de su hija, Jaime Llano. A través de una serie de videos en los que se le vio profundamente afectada, la empresaria paisa reveló que enfrenta una dura batalla legal por la custodia de su hija, Sophia.

Por medio de sus redes sociales, Giraldo ante la frustración decidió grabarse contando algunos detalles de la crisis que tiene con el padre de su hija. Entre las confesiones, expresó que la familia de Jaime esta en su contra y que esta muy afectada por la situación con su hija, recordando que cuando tenía 5 meses de embarazo, se separaron debido a las múltiples peleas, lo que desató varias complicaciones en su salud.

El panorama de la empresaria se agravó el lunes 23 de febrero, esto después de que publicara una serie de historias en sus redes sociales donde muestra un profunda herida en sus dedos, indicando que se había cortado intentado rescatar a su hija. Esto porque su expareja tenía una denuncia con su historial clínico y que su familia lo estaba apoyando.

Razón que la llevó a romper el vidrio de la vivienda de sus padres, puesto que ellos tienen a Sophia, su hija:“Están diciendo que soy una loca. Hasta hoy me entere que mi familia me esta dando la espalda, es muy triste que una mamá que parió, que no dio el ejemplo que ustedes creen que dan porque lo que todos ustedes ven en redes es mentira, nosotros no somos la familia ideal”, afirmó Verónica.

Para después indicar las violencia que ella llego a presenciar entre sus padres: “El mejor ejemplo tampoco lo tuve de mis papás, se golpeaban todo los días, mi papá le dio un cachazo a mi mamá con un arma, la puso a sangrar, o sea ustedes no saben la magnitud de cosas que yo tuve que percibir cuando estaba chiquita (...)”.

Karol G habría cancelado compromisos para acompañar a su familia

Tras lo ocurrido, la cuenta de Instagram de Verónica fue desactivada y muchos estaban esperando a que las hermanas Giraldo se pronunciaran al respecto, de hecho ese mismo día Jessica, la menor de las tres, lo hizo:

“En los últimos días han visto publicaciones relacionadas con mi hermana Verónica. Como familia estamos atravesando un momento muy sensible y difícil, que hemos intentado manejar con discreción, respeto y muchísimo amor desde hace muchos años. Nuestra prioridad en este momento es que ella reciba el apoyo y la atención que necesita, y proteger su bienestar y el de su hija (...)”.

Mientras que Karol G no se ha pronunciado directamente, pero lo que si es que han mencionado en redes sociales, que al parecer en el marco de la Semana de la Moda en Milan, la cantante tenía compromisos con marcas. Sin embargo, habría preferido cancelarlos con el fin de brindar apoyo a su familia, tras la crisis expuesta por Verónica.