No fue Karol G: otra de las hermanas de la cantante se pronunció ante las delicadas afirmaciones de Verónica Giraldo

La situación de Verónica Giraldo, hermana mayor de Karol G, ha generado una ola de conmoción en las redes sociales tras las desgarradoras denuncias que realizó contra su expareja y padre de su hija,Jaime Llano. A través de una serie de videos en los que se le vio profundamente afectada, la empresaria paisa reveló que enfrenta una dura batalla legal por la custodia de su hija, Sophia.

Por medio de sus redes sociales, Giraldo ante la frustración decidió grabarse contando algunos detalles de la crisis que tiene con el padre de su hija. Entre las confesiones, expresó que la familia de Jaime esta en su contra y que esta muy afectada por la situación con su hija, recordando que cuando tenía 5 meses de embarazo, se separaron debido a las múltiples peleas, lo que desató varias complicaciones en su salud:

“Uno no pelea ni por hombres, ni por hijos y así me duela en algún momento perder a mi hija, ella va a saber que yo me esmere mucho por ella, trate de darle todo el amor que pude y que muchas veces fallé como mamá. La maternidad no es fácil, pero tampoco es imposible.”

La media hermana de Karol G se pronuncia tras crisis familiar de la Bichota

La situación de la empresaria se agravó el lunes 23 de febrero, esto después de que publicara una serie de historias en sus redes sociales donde muestra un profunda herida en sus dedos, indicando que se había cortado intentado rescatar a su hija. Esto porque su expareja tenía una denuncia con su historial clínico y que su familia lo estaba apoyando.

Razón que la llevó a romper el vidrio de la vivienda de sus padres, puesto que ellos tienen a Sophia, su hija:“Están diciendo que soy una loca. Hasta hoy me entere que mi familia me esta dando la espalda, es muy triste que una mamá que parió, que no dio el ejemplo que ustedes creen que dan porque lo que todos ustedes ven en redes es mentira, nosotros no somos la familia ideal", afirmó Verónica.

Al respecto, Katherine Giraldo, quien es hermana de Karol, Verónica y Jessica solo por parte de su padre, Guillermo Giraldo, conocido como Papá G, rompió el silencio. Esto después de que su nombre entrara en la conversación, después de que Verónica contara la violencia que presencio en su infancia de parte de su padre hacia su madre.

“El mejor ejemplo tampoco lo tuve de mis papás, se golpeaban todo los días, mi papá le dio un cachazo a mi mamá con un arma, la puso a sangrar, o sea ustedes no saben la magnitud de cosas que yo tuve que percibir cuando estaba chiquita (...)“, fueron las palabras de la hermana mayor,

Por lo que Katherine en su Instagram posteó:“En los momentos más oscuros, una fuerza silenciosa y poderosa, hace un hilo invisible de amor y esperanza que nos une. Estoy elevando una oración muy especial, pidiendo fuerza, calma y que todo esté bien. siempre habrá luz al final del camino”, lo que fue interpretado como respuesta ante la crisis familiar de los Giraldo.