¿Cuál es el tema de la Met Gala este 2026 y que deberán llevar puesto las celebridades?

Nueva York se prepara para ser, una vez más, el epicentro del universo creativo. El Museo Metropolitano de Arte (Met) ha soltado finalmente la noticia que mantiene en vilo a la industria del entretenimiento y el diseño: la Met Gala 2026 ya tiene temática oficial. Bajo el título “Fashion Is Art” (La moda es arte), el evento promete transformar la icónica alfombra roja en una galería de arte viva, donde el cuerpo humano será el lienzo principal.

A diferencia de años anteriores, donde se rendía homenaje a diseñadores específicos o épocas concretas, la edición de 2026 busca cerrar de una vez por todas el histórico debate sobre si la indumentaria puede ser considerada una de las bellas artes. La temática está intrínsecamente ligada a la exposición de primavera del Costume Institute, titulada “Costume Art”, la cual explorará la relación entre el vestuario y la representación del cuerpo a lo largo de cinco milenios.

Andrew Bolton, el curador estrella del Met, ha diseñado esta consigna para que invitados y diseñadores exploren la moda como una narrativa visual. La exposición contará con cerca de 400 objetos, incluyendo 200 piezas de vestuario que dialogarán directamente con pinturas y esculturas de la colección permanente del museo.

Las anfitrionas: Un “Girl Power” de alto nivel

Si el tema no fuera suficiente para generar expectativas, el comité de anfitrionas ha terminado de encender las redes sociales. Este año, Anna Wintour estará acompañada por una triada de mujeres que representan la excelencia en sus respectivos campos: la superestrella mundial Beyoncé, la ganadora del Oscar Nicole Kidman y la leyenda del tenis Venus Williams.

¿Más sobre la Met Gala?: Kim Kardashian mostró el daño que la causó el pequeño corsé que uso en la Met Gala 2024

El regreso de Beyoncé a los escalones del Met, tras casi una década de ausencia, se perfila como el momento más esperado de la noche. Por su parte, el diseñador belga Anthony Vaccarello (Director Creativo de Saint Laurent) y la actriz Zoë Kravitz liderarán el comité anfitrión, asegurando una fuerte presencia de la estética moderna y vanguardista en la velada.

¿Qué veremos en la alfombra roja de la Meta Gala 2026?

El código de vestimenta es una invitación abierta a la interpretación artística. Se espera que los diseñadores recurran a movimientos históricos como el Barroco, el Renacimiento o el Rococó, pero también a interpretaciones conceptuales del Cubismo o el Surrealismo.

Los expertos en moda ya vaticinan una noche de volúmenes arquitectónicos, texturas que imitan pinceladas de óleo y accesorios que parecen esculturas fundidas sobre la piel. “La moda ya no es solo ropa; son piezas que reflejan historia y cultura”, señalan especialistas.

No se vaya sin leer: Él es el colombiano que está detrás de la decoración de la Met Gala y de más prestigiosos eventos

La Met Gala 2026 también marcará un hito logístico: la inauguración de las nuevas galerías Condé Nast, una expansión de casi 1,100 metros cuadrados destinada a ser la sede permanente de estas exhibiciones. El evento contará con el respaldo financiero de figuras como Jeff Bezos, reafirmando que la moda es, además de arte, un motor económico imparable.

La cita como siempre se da el primer lunes del mes de mayo, en este caso será e día 4 de mayo. Prepárense para una noche donde la elegancia no se medirá en metros de tela, sino en la profundidad de su significado artístico.

*Esta nota fue creada con Inteligencia Artificial y curada por un periodista*