Cony Camelo, de ‘MasterChef’, cuestionó duramente a Andrés Pastrana por sus vínculos con el caso Epstein

‘MasterChef Celebrity Colombia’ es el concurso de cocina más importante del país, producido por el Canal RCN, que en este 2026 ha encendido sus fogones para una nueva y emocionante temporada. Tras el triunfo de Violeta Bergonzi en la edición de 2025, el programa regresa bajo la conducción de la siempre carismática Claudia Bahamón y un exigente panel de jurados conformado por Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y la chef mexicana Belén Alonso, quien continúa en lugar de Christopher Carpentier.

Le puede gustar: Carolina Cruz, de ‘Día a día’, agradeció a Dios por Lincoln Palomeque, ¿de qué se trata?

Durante una de las temporadas de ‘La casa de los famosos’ quien logró destacarse fue precisamente Cony Camelo, quien salió de su rol en la actuación para ser parte del mencionado ‘reality’ donde fue blanco de fuertes críticas, pero también de apoyo por parte de los televidentes, saliendo a defenderse en varias ocasiones.

A través de sus redes sociales, Camelo también se ha encargado de revelar su postura sobre diferentes temas entre ellos la política y en medio de una de sus más recientes apariciones la actriz se refirió al expresidente Andrés Pastrana, luego de que se dieran a conocer algunos correos del caso Epstein detallando la visita de Ghislaine Maxwell a Colombia: “El presidente me invitó y organizó todo”.

Ante la mencionada información la reconocida actriz no guardó silencio, dando su sincera opinión frente a este tema: “Y a parte de la pedofilia, ¿no les parece muy grave que pusiera a la cómplice a disparar a Colombianos? ¿A jugar a la guerra en Colombia? ¿Y el @soyconservador tampoco dice nada? Mínimo que lo expulsen del partido, o ¿no les parece grave?“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Cony Camelo, de ‘MasterChef Celebrity’.

¿Quién es el novio de Claudia Bahamón, de ’MasterChef Celebrity’?

Luego del inicio de la décima temporada de ‘MasterChef Celebrity’ los rumores han estado más que presentes por la aparición de quien sería el novio de Claudia en medio de las grabaciones del ‘reality’ de cocina, sin embargo, hasta aquel momento se desconocía su identidad. Durante la transmisión del programa ‘La Corona TV’ Ariel Osorio rompió el silencio y aseguró que el novio de Claudia Bahamón es Andrés Godoy, hermana de la actriz Estefanía Godoy, abogado, separado e incluso antes de ser pareja de la presentadora habría tenido una relación con Andrea Guerrero.