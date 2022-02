Así fue el caótico día de Cristina Hurtado cuando dio a luz

Definitivamente no hay labor más admirable que el de una mujer al dar a luz, no solamente porque son nueve meses de espera, de ansiedad y de miles de sentimientos y síntomas, como el vomito, el mareo y demás secuelas del mismo embarazo, sino que no hay momento más decisivo que el de dar a luz, los dolores, la angustia, las complicaciones y demás.

Desde que la pareja nos dio la noticia a través de sus redes sociales, nos han mantenido actualizados sobre el bienestar del bebe y por supuesto de su mismo sexo, pues los seguidores viven encantados con la llegada de este tercer hijo.

A través de su canal de Youtube, los dos presentadores relataron como vivieron los duros momentos desde que se rompió la fuente “Juan José, ese día 9 de diciembre, iba para Cúcuta para los nacionales de natación, pero como iba a viajar solo (es menor de edad), obviamente el papá lo llevó al aeropuerto para dejarlo todo ok... Daniel, nuestro otro hijo, había salido, estaba con unos amigos, gracias a Dios estaba cerca haciendo ejercicio. Entonces lo que sucedió ese día fue que estaba en la cocina comiendo alguna cosita, cuando sentí como que salió agüita, yo decía: ‘ve, qué raro’, pero una bobada... no le presté tanta atención; ya empieza a salir más y más agua... y yo: Maye, rompí fuente -” relató en primer momento Cristina, sin embargo, las cosas se complicaron un poco cuando llegaron al hospital, pues al momento de aplicar la anestesia, al parecer la pusieron al revés, es decir, se durmió su parte de arriba y no la de abajo, lo que hizo que tuvieran que de nuevo intervenirla para aplicar dicha anestesia.

Afortunadamente luego de eso al tercer pujo el bebé ya estaba afuera y gritando como afirmó José Narváez, sano y salvo. En definitiva estas mujeres nos dejan con la boca abierta, pues su valentía y fuerza son impresionantes.