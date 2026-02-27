Aída Victoria y Karen Sevillano salieron en defensa de “La Blanquita” tras su separación

Esta semana, todas las miradas se posaron sobre la mediática separación entre los influencers caleños conocidos como “La Blanquita” y Deivy, una ruptura que, más allá de la tristeza propia de un adiós, ha desatado una ola de comentarios sobre la lealtad y el respeto en las relaciones públicas. La pareja que habría puesto fin a su relación después de 10 años juntos y un hijo de por medio, pero las declaraciones de ambos han generado conversación.

Tanto así que, figuras como Aída Victoria Merlano y Karen Sevillano se unieron a la conversación, en parte expresando su apoyo hacia Katy Cardona, conocida com “La Blanquita”. Ambas creadoras, conocidas por no tener “pelos en la lengua”, utilizaron sus cuentas oficiales para sentar una posición clara frente a lo que consideran un trato injusto hacia la influencer.

“Usted no se tiene que quedar callada, no se tiene que aguantar ese papelito culo de la sociedad de lo que es ser buena mujer”, expresó la barranquillera, explicando que las relaciones duraban lo que las mujeres aguantaban. Para después aclarar que más allá del chisme, lo importante era las propiedades que estaban en medio de la sociedad conyugal, esto debido a que Deivy reveló que la casa que construyeron juntos estaba en nombre de su madre.

“Si yo fuera amiga de la Blanquita, le pongo un abogado y le pongo un proceso por simulación. No importa si la casa esta a nombre de tu mamá y tengo las pruebas de que la casa es tuya, entra dentro de la sociedad conyugal, o sea que la mitad es mía”

Mientras que, Karen Sevillano, la flamante ganadora de La Casa de los Famosos, no se quedó atrás, esto también al publicar un video haciendo referencia al tema, expresando que no sabía quien le tenía más rabia, a los hombres o a las mujeres que suelen defenderlos. “Muchachas, si nosotras como mujeres sabemos la chatarra que pueden ser los hombres, ¿por qué cuando una mujer sale a decir que un hombre es chatarra, salen otras mujeres a defender a ese hombre?, nooo", expresó Sevillano.

La creadora caleña recalcó la importancia de apoyarse entre las mujeres y dejar de estar defendiendo los discursos de los hombres. Al respecto, “La Blanquita” agradeció el apoyo y ha contado algunos detalles del por qué la relación se deterioró al igual que Deivy, quien también expresó su versión de lo ocurrido. Algunos interpretaron que el influencer en parte echo la culpa de la separación a las amiga de Katy, es decir La Jesuu y Karina García, con quien estuvo viajando.