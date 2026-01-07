¿Nuevo romance?, el Agropecuario, expareja de Aida Victoria apareció muy cerca con Yina Calderón

Yina Calderón es una de las figuras del entretenimiento más reconocidas en Colombia, entre otras cosas, por su paso por destacados realities como‘Protagonistas de Nóvela’ y ‘La Casa de los Famosos’ y hace poco, ‘La Mansión de Luinny’ en República Dominicana. Allí mismo, Calderón reveló que habría sido llamada a ‘La Casa de los Famosos All Star’ la cual sería su próximo proyecto.

Debido a las celebraciones de fin de año, Calderón fue a su tierra natal Oparapa, Huila, pero fue víctima de varios ataques, lo que la llevó a estar encerrada con su familia:“Me parece terrible que mi propio pueblo me ataque y que tenga que pasar año nuevo encerrada. Te quiero mi Oporapa, pero si no cambian nadie nos visitará”, reveló Yina en una de sus historias de Instagram.

Puede leer: Hermana de Angelica Jaramillo se une a la tercera temporada de La Casa de los Famosos

Tras su paso por el Huila, Calderón se trasladó a Medellín en donde se le vio al lado de su familia y su amiga, la dj Marcela Reyes, su siguiente destino fue Guatape, también en Antioquia donde se le vio con un hombre que ha sido popular los últimos meses. Se trata de Juan David Tejada, más conocido como “El Agropecuario”, quien ganó popularidad por su relación con Aida Victoria Merlano.

Lo que llamó la atención, es que la influencer hizo varios comentarios de que este si era “el dueño de su vida”, dejando atrás a Asaf, con quien tuvo una especie de romance en ‘La Mansión de Luinny’. Calderón haría esto de forma provocativa, pues para nadie es un secreto que la influencer no se lleva muy bien con Aida Victoria y tampoco quedo en buenos términos con Westcol. Hoy ambas figuras seguirían compartiendo en Guatape.

Yina Calderón le tiró a Westcol por lo ocurrido en Stream Fighters

Entre los más recientes pronunciamientos de Calderón en su Instagram, respondió a un clip de Westcol en donde se refería a lo ocurrido con ella de Stream Fighters, durante un entrevista con Cami Pulgarín:“La verdad no me importa, a mi no importó, yo dije la verdad, la que quedó como una mier$# fue ella. La demanda era por 50 millones, yo me hice 2 millones de dólares ese día, yo que voy a demandar por 50 palos”, expresó Westcol.

A lo que Calderón respondió en sus historias: “Di mi nombre si quieres fama, la rabia por mi no te deja reconocerlo, pero Stream Fighters lo hicimos los dos, ojála algún día reconozcas la menta que tengo y por favor suelta mi nombre en el 2026″. A esto se le sumó Luinny, quién le dijo a Westcol que no era capaz de realizar un reality de más de una semana, siendo el stremear más grande de Latinoamérica.