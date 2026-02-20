Así fue el encuentro de Altafulla y Blessd en lo Premios los Nuestro, ¿fue incómodo?

La edición número 38 de los Premios Lo Nuestro, celebrada ayer 19 de febrero de 2026 en Miami, consolidó a Bad Bunny como el máximo triunfador de la noche al llevarse seis galardones, incluyendo el prestigioso “Artista Premio Lo Nuestro del Año”.

La gala fue un vibrante despliegue de diversidad musical donde el regional mexicano brilló con fuerza gracias a Carín León, quien se alzó como el “Artista Masculino del Año - Música Mexicana”, mientras que las mujeres colombianas continuaron su dominio global con Karol G ganando “Artista Femenina del Año - Urbano” y Shakira obteniendo el reconocimiento al “Tour del Año”.

Uno de los momentos más emocionantes de la noche, fueron los homenajes otorgados a varios artistas, entre ellos el paisa Juanes por su trayectoria, Paloma San Basilio por su excelencia, Los Bukis por su legado Musical y Arcángel por sus 20 años de carrera, siendo un icono urbano.

La presentación de Arcángel trajo a grandes exponentes del género para cantar sus inolvidables éxitos, trayendo al escenario a Jhay Cortez, J Balvin, Feid, Mora, Sech, Eladio y Jhay Wheler.

Además fue espacio para que sonaran en vivo recientes lanzamientos de la música en español: “Como en el Idilio” de Marc Anthony y Nathy Peluso, la sensual presentación de “1+1” por Maluma y Kany García, y el cierre explosivo de Ryan Castro junto a J Balvin estrenando “Tonto”.

Uno de los momentos más aplaudidos fue el histórico popurrí de bachata que reunió a Romeo Santos y Prince Royce, recordando por qué son los reyes del género.

El encuentro de Altafulla y Blessd en los Premios Lo Nuestro

La gala también fue el espacio no solo de artistas, sino de figuras del entretenimiento digital del continente, tanto en la presentación de secciones de la noche como en acompañamiento de artistas. Ese fue el caso de Karina García, quien llegó a la alfombra rosada junto a su actual novio, Kris R, pero en el evento también llegó Blessd con su equipo y el barranquillero Altafulla.

Los tres artistas tienen en común que fueron pareja de la exparticipante de ‘La Casa de los Famosos’, Karina García, por lo que el encuentro entre Blessd y Altafulla llamó la atención.