Sara Uribe dejó mal parada a Karina García al hablar de los romances en pantalla y si son apropiados

Una semana más en ‘La Casa de los Famosos Colombia’ en la cual la tensión va en aumento, añadiendo cambios inesperados. Hasta ahora, el reality ha vivido momentos críticos como la reciente eliminación del polémico influencer Nicolás Arrieta (quien salió con apenas un 7,72% de apoyo). Mientras que, el canal le dio fin del After Show de Karen Sevillano y Vicky Berrio, debido a un cambio de programación, dejando por fuera el formato.

Esta entrega se ha caracterizado por llevar caras conocidas de la actuación, como lo fueron Marilyn Patiño y de realities del canal con Sara Uribe, dupla quedó eliminada al tiempo a inicios de febrero, esto por decisión de público. Tras su salida, Uribe ha dado múltiples entrevistas, donde confesó que no volvería a otro reality, indicando que con esta casa había sido suficiente para ella, mientras que Marilyn se mostró más enérgica y aceptó participar en otro formato si llega en algún momento la propuesta.

Esta vez, la presentadora y modelo llamó la atención por una entrevista con ¿Qué hay pa dañar?, formato del que hace parte Karina García como panelista, y donde protagonizaron un tensionante momento por su perspectiva de la maternidad. Todo se dio después de que García le preguntara a Sara sobre sí habría llegado a tener una relación dentro del programa, a lo que ella contestó “No, porque yo ya soy mamá”, a lo que respondió García: “Mi reina y qué, pero es mujer”.

Sara reiteró que para ella primaba más su hijo y su rol como madre ante la exposición del programa, por lo que en este momento de su vida se negaba a esta posibilidad. Para muchos, la respuesta de Karina obedece a su romance con Altafulla la temporada anterior, a pesar de negarse en un principio, hasta resultar siendo una relación que traspasó el reality.

Karen Sevillano y Vicky Berrio confirmaron el fin del After Show y las razones del canal para sacarlo del aire

Desde sus casas, ambas hicieron un live por medio de TikTok, en donde Sevillano admitió que esta temporada del reality estaba mala, por lo que ella si lo veía venir, mientras que Vicky admitió que ha estado muy triste con la noticia. “Karen me ha dado mucha fuerza, mucha fortaleza y ella me dice como que presentía que esto podía pasar, yo no la verdad y cuando nos dicen ”muchachas, no va más, se cancela el After", yo muy ingenua dije cómo así, ¿hoy no hay after? y me dicen “si se cancela del todo”, yo quedé en shock", reveló Vicky.

Añadiendo que no hubo ni una despedida para su público, sino una desaparición sin explicación alguna, por su parte, Sevillano explicó: “Para nadie es un secreto que esta temporada está un poco floja, no por la producción, pero los participantes de esta temporada, yo siento que tienen mucho miedo a la funa y pues el after es un programa que alimenta de lo que pasa en el reality, entonces si los participantes no conectan con el público, obviamente a nosotras no la ponen dura”.