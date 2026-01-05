¿Se cansó de la música? Silvestre Dangond estrenó nuevo negocio y se llevó halagos de sus fanáticos

Silvestre Dangond no solo es uno de los artistas más influyentes del vallenato colombiano, con una carrera que ha trascendido fronteras, sino también un empresario que ha sabido capitalizar su éxito para incursionar en distintos sectores productivos. El cantante, que actualmente se encuentra en la recta final de su gira El último baile, ha manifestado en varias ocasiones que le gusta contar con fuentes de ingreso diferentes a las que le genera la música.

A lo largo de los años, el artista ha invertido en negocios como la ganadería, el sector automotriz y la industria de licores, consolidando una estrategia empresarial que ha crecido de manera silenciosa pero constante.

Uno de sus proyectos más recientes es la marca de huevos ‘Ajá Huevón’, una empresa avícola que opera desde una granja ubicada en el kilómetro 0 + 444 de la vía Las Casitas, en Valledupar, según lo indican las redes sociales oficiales de la marca. De acuerdo con esa información, la compañía inició operaciones en marzo de 2025, lo que la convierte en una apuesta empresarial relativamente nueva.

En sus plataformas digitales, la marca ha compartido detalles sobre su proceso de producción, destacando el cuidado en la alimentación de las gallinas, el control de calidad y la clasificación de los huevos por tamaño y peso antes de su distribución. “Cada gallina es parte esencial del proceso, y por eso cuidamos cada paso del manejo”, señala uno de los mensajes publicados, en el que también resaltan el uso de vehículos propios para garantizar la entrega del producto.

Este nuevo emprendimiento se suma a otros proyectos empresariales del cantante, como el lanzamiento de Ron Defensor, una marca de licor que presentó hace cerca de tres años en sociedad con el abogado y hoy candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

Así, mientras el público corea sus canciones en lo que podría ser una de sus giras más significativas, Silvestre Dangond continúa consolidando su perfil como empresario, apostándole a sectores tradicionales de la economía y fortaleciendo su vínculo con la región que lo vio nacer.