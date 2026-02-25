Querida participante de MasterChef anunció que llegará al altar: así fue la dulce propuesta

Ilenia Antonini es una actriz y personalidad de televisión colombiana que ha ganado gran popularidad en los últimos años. Su participación en programas como MasterChef Celebrity la catapultó a la fama, demostrando no solo sus habilidades culinarias, sino también su carisma y sentido del humor. Con una trayectoria que abarca cine, teatro y televisión, Ilenia se ha destacado desde muy joven en la actuación y el entretenimiento por su versatilidad y su capacidad para conectar con el público.

Puede leer: No fue Karol G: otra de las hermanas de la cantante se pronunció ante las delicadas afirmaciones de Verónica Giraldo

Esta vez, Ilenia vino con una importante noticia para sus seguidores: su compromiso matrimonial con el también joven actor, Roberto Cortés. La pareja hizo público el compromiso por medio de sus redes sociales, compartiendo algunas imágenes, mostrando su joya y con unas tiernas palabras, en donde se daban un sí rotundo.

La madre de Ilenia fue la encargada de mostrar más detalles de la pedida de mano, que se dio frente al mar, en el corto video, se ve como el actor se arrodilla ante Ilenia y ella sin dudarlo acepta la gran propuesta. La joven actriz, es su paso por la cocina más famosa del mundo destacó no solo por su impecable técnica sino por una sensibilidad que traspasaba la pantalla.Desde sus inicios como estrella infantil hasta su madurez actual, la actriz ha sabido mantener una carrera alejada de los escándalos, centrada en el talento y la formación.

Su relación con Roberto Cortés ha seguido esa misma línea de discreción y respeto, teniendo en cuenta que ambos conocen perfectamente las exigencias del gremio actoral.

¿Cuáles son los tres nombres de Ilenia Antonini?

Ilenia nació el 13 de diciembre de 1999 en Roma, Italia, la joven actriz cuenta que su madre se fue a estudiar para ese entonces y conoció a quien sería su padre, pero al cumplir 5 meses se separaron y ella junto a su madre partieron hacia Colombia. De allí proviene su ascendida italiana, por lo que Ilenia tiene tres nombres, ya que es requisito para realizar el registro de nacimiento, a pesar de en el resto de documentos solo se tiene como Ilenia Antonini.

Le puede interesar: Emiro y Lina Tejeiro: conozca la lista completa de celebridades que estarán en ‘MasterChef Celebrity’ 2026

Estos nombres también deben tener un significado, el primero que es Ilenia que significa resplandeciente como el Sol, el segundo es Yolanda en honor a su abuela y madrina y el tercero en Lucia, debido a que el día de su nacimiento es el día de Santa Lucía, es decir, el 13 de diciembre. Sus apellidos son Antonini Zuleta.