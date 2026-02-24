Silvestre Dangond reveló el gran cambio que tuvo tras probar la ayahuasca durante la novela de Leandro Díaz

La historia de Leandro Díaz, el juglar ciego que logró “ver” el mundo a través de sus versos, llegó en el año 2022 bajo la producción del canal RCN. El encargado de darle vida a este pilar vallenato fue el cantante urimitero, Silvestre Dangond, que no solo prestó su voz para los clásicos inmortales, sino que logró transmitir la resiliencia de un hombre que, a pesar de haber nacido en la penumbra y enfrentar el rechazo familiar en Hatonuevo, transformó su limitación visual en una agudeza poética sin precedentes.

El éxito de esta producción radica en cómo la actuación de Dangond logra humanizar la leyenda, mostrando a un Leandro que describe colores y miradas que jamás conoció físicamente con una precisión casi mágica. Al ritmo de ‘Matilde Lina’y ‘La Diosa Coronada’, la bionovela reafirma que el legado del maestro es un símbolo de superación que trasciende las notas del acordeón.

Puede leer: ¿Recuerda al “Mónaco” hijo de Silvestre? Ya cumplió 18 años y así presumió su cédula

Este también habría sido el escenario en que Dangond tuvo un acercamiento a la naturaleza y fortaleció su espiritualidad al máximo, incluso probando la ayahuasca, así lo contó en entrevista con “El Poder de la Música” de Humberto el Gato. Allí el cantante reveló que el momento de interpretar al juglar vallenato, desde que empezó a estudiar su personaje: “Sentía que me encontraba mucho con Leandro en acciones, en circunstancias de la vida de él, muy parecida a la mía, rechazos, cosas y yo decía parece que no estoy actuando la vida de Leandro, sino la de Silvestre”, afirmó.

Para después mencionar la conexión que tenía Leandro con la naturaleza al desarrollar todos sus sentidos, al no tener la vista, por lo que interpretar al artista para él se volvió mágico y así llegó primero a la psilocibina, una sustancia alucinogénica que se obtiene de ciertos tipos de hongos oriundos de las regiones tropicales:

“La misma psilocibina me acoge y me ubica, me regaña y me dice esto no es para jugar, después doy el otro paso, y llegó la mamá de todas, que es la ayahuasca, ya ahí sí me cambió todo. Entendí mi proceso, entendí mi lado oscuro, mi drogadicción, mi mal comportamiento”, aseguró el artista. Para él, las lagrimas de siempre suele expresar son de agradecimiento a Dios por mostrarle cómo lo preparó para llegar a donde esta.

¿Qué es la ayahuasca?

La ayahuasca, conocida en las comunidades amazónicas como la “soga de los muertos”, se ha posicionado en la agenda global no solo como un rito ancestral, sino como un fenómeno de bienestar espiritual que atrae a miles de turistas a la selva colombiana cada año. Esta bebida sagrada, resultado de la cocción de la liana Banisteriopsis caapi con hojas de arbustos como la Psychotria viridis (chacruna), contiene DMT, un potente compuesto psicoactivo que induce estados alterados de conciencia.

Le puede interesar: La actriz de ‘La Reina de Flow’ que hizo parte de ‘A Otro Nivel’, ¿si logro pasar la audición?

Lejos de ser una droga recreativa, para los pueblos indígenas del Putumayo y el Amazonas, la toma de yagé es un proceso de sanación profunda y purga física que debe ser guiado estrictamente por un taita o chamán experimentado, quien actúa como puente entre el mundo terrenal y la visión espiritual.