Paola Jara sorprende a sus seguidores al mostrar cómo quedó su figura tras su primer embarazo

El 2025 marcó un antes y un después en la vida de Paola Jara. Tras años de especulaciones y de haber confesado que la maternidad no era una prioridad en su mapa de sueños, la cantante antioqueña sorprendió al mundo al anunciar su embarazo junto a su esposo, Jessi Uribe. Hoy, con su pequeña Emilia en brazos (nacida en noviembre de 2025), la artista vuelve a ser centro de conversación, pero esta vez por la rapidez con la que ha recuperado su silueta.

A través de su Instagram, Paola Jara compartió imágenes que rápidamente se volvieron virales. En ellas, se le ve luciendo ropa deportiva ajustada, mostrando un abdomen plano y su figura habitual, la misma que la ha caracterizado durante años en los escenarios.

Para muchos, el cambio físico de Paola a solo semanas de dar a luz parece de otro planeta. Sin embargo, la cantante ha sido clara: no hay fórmulas mágicas, sino una disciplina inquebrantable. Durante su proceso de posparto, Jara ha retomado sus rutinas de ejercicio bajo supervisión, consciente de que su embarazo a los 42 años fue considerado de alto riesgo por los médicos.

La recuperación de Paola Jara no solo ha sido física, sino también profesional. En lo que va de 2026, la artista ya ha participado en importantes eventos, como el homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena y su asistencia para los Grammy Anglo. Sus seguidores no han tardado en reaccionar con mensajes de admiración: “¿De verdad acaba de tener un bebé? Parece que nunca estuvo embarazada” y “Disciplina pura, Paolita es una guerrera”, son algunos de los comentarios que inundan sus publicaciones.

La llegada de Emilia no solo unió más a la pareja de artistas, sino que cerró “la fábrica” para Jessi Uribe, quien con la pequeña completó su quinto hijo. Aunque los cantantes han sido reservados con el rostro de la menor para proteger su privacidad, no han ocultado el orgullo por esta nueva etapa.

No se vaya sin leer: Jessi Uribe expuso delicada situación con exmánager por regalías de sus canciones: “todo se los entregue”

Paola Jara demuestra así que, con 42 años y un primer embarazo, es posible equilibrar el bienestar físico con la faceta más retadora de su vida. Por ahora, la “reina de la música popular” sigue demostrando que está en su mejor momento, tanto en lo personal como frente al espejo.

¿Quién es la expareja de Paola Jara?

Antes de su mediático matrimonio con Jessi Uribe, Paola Jara mantuvo una relación sentimental y profesional de más de 11 años con Iván Calderón, reconocido productor, compositor y bajista colombiano, líder de la agrupación Los Gigantes del Vallenato. Calderón no solo fue su pareja, sino el mentor clave que impulsó su carrera en la música popular; bajo su guía, Paola grabó algunos de sus éxitos más importantes y logró posicionarse en un género que, en ese entonces, era dominado mayoritariamente por hombres.

La ruptura, confirmada en 2019, marcó el fin de una de las duplas más poderosas de la industria musical en Colombia. A pesar de lo extenso de su noviazgo, la separación entre la intérprete y el productor se manejó inicialmente con mucha discreción. Aunque en su momento surgieron rumores de pasillo tras el inicio del romance de la cantante con Uribe, tanto Paola como Iván han sostenido en diversas entrevistas que su ciclo como pareja había terminado de manera natural antes de que ella iniciara una nueva etapa.