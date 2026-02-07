Exmánager de Jessi Uribe rompe el silencio y dio su versión sobre la ruptura laboral con el cantante

La relación laboral entre Jessi Uribe y su exmánager, Rafael Mejía Jr., volvió a generar conversación luego de que ambos ofrecieran declaraciones públicas en distintos espacios, dejando al descubierto dos versiones contrapuestas sobre lo que ocurrió durante los años en los que trabajaron juntos.

Lo que en su momento fue una alianza determinante para el crecimiento del cantante de música popular, hoy se traduce en una ruptura marcada por reclamos, desacuerdos legales y una separación que ambos han comparado con un proceso similar al de un divorcio.

En una reciente entrevista concedida a un pódcast mexicano, Jessi Uribe habló abiertamente sobre sus inicios en la industria y admitió que enfrentó esa etapa con poca experiencia y demasiada confianza. El artista recordó que su entonces representante no solo se encargaba de su agenda artística, sino que también asumía funciones relacionadas con lo legal, la distribución musical y la administración de los ingresos, una dinámica que él aceptó sin mayores cuestionamientos.

Según el cantante, su confianza fue total, convencido de que ese acompañamiento sería clave para consolidar su carrera. Con el paso del tiempo y tras revisar los contratos firmados, Uribe asegura que se encontró con una realidad que no esperaba: la mayor parte de los ingresos se repartía entre la distribuidora y el mánager, mientras que él, como intérprete y compositor, no recibía regalías adicionales y solo era remunerado por sus presentaciones.

Por su parte, Rafael Mejía Jr. ha sostenido una versión distinta de los hechos. De acuerdo con el exmánager, la relación profesional se fue desgastando progresivamente hasta que, en mayo del año pasado, Jessi Uribe decidió dar por terminado el vínculo de manera unilateral. Mejía afirmó que los acuerdos contractuales siempre fueron claros, legales y revisados por equipos jurídicos, entre ellos personas cercanas al entorno del artista.

Mejía también explicó que, como ocurre en las primeras etapas de muchos proyectos musicales, la inversión inicial suele ser alta y que, una vez el artista comienza a generar mayores ingresos, se revisan y ajustan los porcentajes. En ese sentido, aseguró que siempre ha considerado que el cantante debe recibir la mayor parte de las ganancias, pues es quien sostiene el proyecto artístico.

Más allá de las diferencias contractuales, el exmánager hizo énfasis en el vínculo personal que construyó con Uribe durante años de trabajo conjunto, señalando que compartieron no solo escenarios, sino también viajes, experiencias familiares y una relación cercana. A su juicio, la ruptura no solo responde a temas laborales, sino a emociones mal gestionadas, recordando que, como en cualquier historia, existen dos versiones de lo ocurrido.

La controversia sigue abierta y, mientras ambas partes defienden su postura, el caso se ha convertido en un nuevo ejemplo de las complejas relaciones entre artistas y representantes dentro de la industria musical.