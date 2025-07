Así fue como Paola Jara y Jessi Uribe se enteraron de su embarazo: “no queríamos”

La historia de amor entre Jessi Uribe y Paola Jara comenzó tras colaborar en la canción 'Como si nada’, lo que los acercó y dio pie a un noviazgo firme al final de 2019. A pesar de la controversia inicial por la separación de Jessi de su matrimonio anterior ambos han defendido su amor, que logró darse el sí y en el altar de forma privada y que hoy esperan su primera hija juntos.

PUBLICIDAD

Puede leer: “Perdiendo mis curvas” Paola Jara habló de lo que ha implicado su embarazo como mamá primeriza

En la tarde del sábado 19 de julio, al programa Se Dice de Mí del canal Caracol llegó una intima entrevista de Paola Jara y también su esposo, Jessi Uribe, en la que se confesaron del inicio de su relación, pero también de su nuevo rolo como padres que los tomo de forma inesperada.

Se dice de mí, llegó al canal Caracol en julio del 2015 para ser un espacio de periodismo de entretenimiento que busca mostrar la vida íntima de celebridades y personajes del espectáculo colombiano, narrada por ellos mismos y por sus familiares y allegados. El programa es conducido y dirigido por Diva Jessurum, se ha consolidado durante sus diez años al aire como un referente de entrevistas en profundidad, donde se exploran historias detrás del éxito, desafíos personales, escándalos o momentos emotivos.

¿Cómo se enteraron del embarazo Paola Jara y Jessi Uribe?

Los cantantes comentaron que llegó el momento de la relación en el que querían tener un bebé juntos, pero al quedar en embarazo, Jara perdería su primer bebé por lo que ambos “habían quedado sin ganas" de intentarlo de nuevo. “Estábamos en Punta Cana y dijimos, sabes que, mejor no, pues yo ya tengo cuatro hijos, como que mejor dejemos así y lo quedamos de acuerdo que íbamos a dejar así“, expresó Jessi.

También puede leer: Este es el género del bebé de Paola Jara y Jessi Uribe; hicieron especial revelación

Por su parte, Paola indicó que ella había vuelto a planificar con pastas por lo que las llevaba a todo lado con ella, pero en un viaje a Estados Unidos, su menstruación se retraso por algunos días, lo que la llevo enseguida a a hacerse una prueba de embarazo: “Tenía como tres o cuatro días que no me llegaba, yo le dije, estoy paniqueada. Necesito que me llegue ya, necesito un prueba ya y me la hice antes del show, salió positiva. Imagínate como cante en en show”, expresó Paola.