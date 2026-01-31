Paola Jara conmovió a sus seguidores con tiernas fotos junto a su pequeña hija, Emilia

La historia de amor entre Jessi Uribe y Paola Jara comenzó tras colaborar en la canción 'Como si nada’, lo que los acercó y dio pie a un noviazgo firme al final de 2019. A pesar de la controversia inicial por la separación de Jessi de su matrimonio anterior ambos han defendido su amor, que logró darse el sí y en el altar de forma privada y que hoy ya tiene su primera hija juntos.

Hace un tiempo iniciaron los rumores de un posible embarazo los cuales eran negados por la pareja. Sin embargo, para junio del 2025, Jessi y Paola confirmaron que estaban esperando su primer bebé, dando a conocer que habían sufrido dos pérdidas que los habían destruido, motivo por el cual decidieron para aquel momento no seguir intentándolo y semanas más tarde se enteraron de esta dulce espera.

Por lo que su gran espera terminaría el día 19 de noviembre de 2025, cuando Jessi Uribe y Paola Jara confirmaron el nacimiento de su hija, Emilia, con algunas imágenes durante el parto. La noticia vino acompañada de un mensaje que dejaba ver la alegría y amor por conocerla: “Una razón más para mirar al cielo y agradecerle a Dios por su gran bondad. Nació nuestra hermosa Emilia. Gracias a todos los que han estado pendientes de nosotros, los amamos”.

Con la llegada de la pequeña, Jara se dio un descanso de los escenarios que se vio marcado lamentablemente por la partida de su colega, Yeison Jiménez, por lo que se le vio en el homenaje realizado al artista. Así ha ido retomando su trabajo poco, claro esta que sin dejar de crear música, porque por supuesto la pequeña, ya cuenta con su propia canción.

Esta vez la artista derritió sus redes sociales al publicar un video en lo que sería una sesión de fotos con su bebé, en este oculta del rostro de su hija, a quien llama como su “compañerita de vida”.

¿Quién es la expareja de Paola Jara?

La expareja más recordada de Paola Jara es el reconocido músico, compositor y productor vallenato Iván Calderón. Su relación sentimental y profesional duró aproximadamente diez años, siendo una etapa fundamental en la carrera de la artista paisa, ya que Calderón fue una pieza clave en su formación y proyección dentro de la industria musical.

Pese a su ruptura en 2019, ambos han mantenido una postura de respeto mutuo ante los medios. Recientemente, Paola Jara expresó en una entrevista para el programa Se dice de mí su profundo agradecimiento hacia él, afirmando: “Lo poco o lo mucho qu