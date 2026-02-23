Nicolás Arrieta reveló que antes de ingresar a ‘La Casa de los Famosos’ llevaba un largo periodo sin trabajo

El creador de contenido Nicolás Arrieta se convirtió en el más reciente eliminado de La casa de los famosos Colombia 3, en medio de polémicas, comentarios divididos y múltiples reacciones por su comportamiento dentro del reality, marcado por sus constantes críticas a la producción y su reiterado deseo de abandonar la competencia.

Los porcentajes más bajos de la noche estuvieron protagonizados en primer lugar por Arrieta con apenas un 7,72% de apoyo, seguido por Tebi Bernal con el 8.03% y Valentino con el 8.88%. Mientras quien se muestra cada vez más fuerte en la competencia es Alexa Torres, ingresando de primeras con el 26.71%, seguida de Karola con el 18.71%, pero Alejandro Estrada y Yuli Ruíz demostraron también tener bastante apoyo.

En el caso de Nicolás, tomó la noticia de la mejor manera y lejos de mostrarse frustrado, Arrieta apareció en un video grabado desde la habitación del hotel en el que la producción hospeda a los eliminados, donde agradeció a sus seguidores por el respaldo durante su paso por el formato.

“De verdad, qué cool, qué cool haber podido mostrar tantas cosas chéveres, poder mostrar la persona que soy. Cambié mi vida por completo y qué genial. Me siento muy contento. Gracias, la verdad, dentro de toda pesada la vuelta”, expresó. Mientras que, en entrevista con Publimetro, el actor contó su experiencia dentro de la competencia y cómo esta llego en un momento crucial en su vida.

Arrieta reiteró que no llevaba una estrategia e incluso nunca vio el programa antes y que se mostró de manera genuina, siendo él, pero también reconoció que la propuesta llegó después de estar un largo año sin empleo, con problemas de salud mental. Si bien fue uno de los factores que lo llevaron a compartir, también lo fue el deseo de experimentar un reality, en el que confesó que hizo una labor de periodismo imersivo y que tiene algunas bitácoras de lo vivido para sus seguidores.

Anteriormente, Nicolás había revelado que el 2024 fue un punto de quiebre, esto después de que los excesos y los problemas de salud mental hicieran efecto, y así terminara internado, lo que le costó al pensar en que había decepcionado a sus seres queridos. Más de una vez Arrieta se ha visto envuelto en polémicas, por lo que se mostró orgulloso de haber permanecido durante un gran tiempo en la competencia, de la cual pensaba que saldría en las primeras semanas.

También le preguntamos sobre la posibilidad de hacer parte de más realities, a lo que él no se negaba a la posibilidad, indicando entre risas que ahora mismo buscaba trabajo, pero que si debía analizar mucho el formato, teniendo en cuenta que no es un persona a lo que él categorizó como “Family Friendly”. Otro de los puntos que resaltó fue estar sobrio y lejos de las drogas durante este tiempo, por lo que intentará continuar de la misma forma.