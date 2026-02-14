Esta es la inesperada razón por la que Karen Sevillano no estaría en el ‘After Show’ de LCDLF

Ya se completa más de un mes desde el estreno de la tercera temporada de LCDLFC3, formato que tuvo como primera ganadora a la vallecaucana Karen Sevillano, mujer que hoy se destaca como presentadora en el ‘After Show’ junto a Vicky Berrío. Justamente esta mujer dio de qué hablar recientemente al mostrara la razón por la que estaría ausente de este formato.

Marilyn Patiño, Sara Uribe, Sofía Jaramillo, Luisa Cortina y Enzo Menseses, son los cinco eliminados que ha tenido esta tercera edición del formato de ‘Nuestra Tele’, mismos que han tenido que pasar por las ‘picantes’ lenguas de ‘Karen y Vicky, quienes no les han dejado pasar ningún detalle de sus participaciones y los momentos más icónicos de sus encierros 24/7.

Precisamente Sevillano sorprendió a sus 3,9 millones de seguidores en Instagram, al mostrar que decidió pegarse una ‘escapadita’ para gozarse las fiestas de El Carnaval del Fuego, que se realiza en Tumaco, Nariño en este segundo fin de semana del mes de febrero de 2026; por lo que se va a ausentar momentáneamente del After Show.

Sara Uribe y Marilyn Patiño se desahogaron tras salir de LCDLF3

Tras más de un mes en competencia 24/7, Sara y Marylin abandonaron el programa para retomar su rutina diaria. Antes de salir, hablaron con varios medios, entre ellos Publimetro, donde compartieron detalles sobre su experiencia. Al ser consultadas sobre si participarían nuevamente en un reality que implique convivencia con otras personas, sus respuestas fueron diferentes.

Sara Uribe, quien ya ha estado en dos realities anteriormente, afirmó sin dudar que no volvería, señalando que esta experiencia fue suficiente para ella. En cambio, Marylin se mostró más entusiasta y aseguró que aceptaría participar en otro formato similar si se le presenta la oportunidad.

Otro de los aspectos, es que ya en varias ocasiones se les escucho diciendo que querían irse, frente a esto respondieron que era cierto, sobre todo Sara, quien dijo que había sido difícil tener que aguantar los conflictos y la comida, indicando que si suelen aguantar hambre.

También recalcó Marily: “Yo fui feliz, triste, estuve con las emociones a flor de piel, fui yo, como me defendí con argumentos en los posicionamientos desde mi educación y principios y valores, estoy contenta“, mientras que Sara: “Yo disfruté, obviamente ya estaba cansadita, ya me quería ir y sentía que ya se iba a poner pesada la casas con lo que venía, más comentarios fuertes, más agresiones, más hambre. Cada vez las emociones van jugando un papel muy fuerte y no quería verme involucrada ahí (...)“.