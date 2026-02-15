Alejandro Estrada ‘bajó de la nube’ a Yuli Ruiz y le dejó en claro que no la quiere como novia

El pasado 12 de enero, RCN le dio inicio a la tercera entrega de uno de los realities más exitosos de su historia, ‘La Casa de los Famosos’, formato en el que se han presentado varias situaciones, dentro de ellas la posible relación sentimental entre dos de sus participantes, Alejandro Estrada y Yuli Ruiz, participantes que decidieron romper el silencio y mostrar en realidad lo que está pasando.

En este segundo fin de semana de febrero se enfrentó nuevamente a un ‘brunch’ previo a eliminación, encuentro en el que no solo estuvieron presentes los ‘sentenciados’, también los líderes, Alexa y Juanse, mismos que hablaron en varias ocasiones del presunto vínculo amoroso de ‘Alejo’ con Yuli, algo de lo que Manuela, Juan, Eidevin, Maiker, Jay, y Beba; consideran está hecho por conveniencia.

Juanse Laverde - Alejandro Estrada - Manuela Gómez Captura: APP RCN

Tras esta situación, tanto Estrada como Ruiz tomaron la decisión de irse a una de las salas de la casa para hablar frente a las cámaras y dejar en claro que ellos no son, ni serán pareja en el futuro, y que el beso que se dieron en alguna ocasión solo se trataba de algo laboral.

“Nosotros dos sabemos que simplemente hay una bonita amistad. (...) Afuera sí tienen toda la verdad, lo que acá no; por lo menos nosotros vamos a algunas cenas y ellos pensarán que nos besamos, y que realmente ya hay una relación. Nosotros dos sabemos que no. Lo del beso lo tomé como un trabajo, no le pongo malicia”, afirmó Yuli.

“No tengo ni la necesidad ni la prisa de salir de acá con una relación; afuera hay muchas oportunidades. Tampoco estoy con la vaina de tener a alguien afuera; yo he sido claro y lo he dicho a la cámara. (...) Acá estamos en un proyecto y en todas las novelas me ha tocado besar a una mujer”, añadió Alejandro.

“Se derriten el uno por el otro, pero no lo aceptan”, “Estos van a terminar juntos apenas salgan”, “Que pase lo que tenga que pasar pero que sigan siendo aliados”, “A Yuli le va mejor solita”, “Hay demasiada vibra al alrededor, mejor que se cuadren cuando salgan”, y “Que no se apresuren para complacer a los demás”, fueron algunas de las reacciones de los fans del programa en las redes.

¿Quiénes han sido eliminados de ‘La Casa de los Famosos 3′?

A la fecha que se escribe este artículo son cinco las personas que se han tenido que despedir de la competencia y pasar por el ‘After Show’ de Karen Sevillano y Vicky Berrío: Marilyn Patiño, Sara Uribe, Renzo Meneses, Sofía Jaramillo y Luisa Cortina.

Justamente Sara y Marilyn abrieron su corazón en Publimetro Colombia y compartieron varios detalles de su participación, además de dejar en claro si participarían nuevamente en un programa como estos.

Sara Uribe, quien ya ha estado en dos realities anteriormente, afirmó sin dudar que no volvería, señalando que esta experiencia fue suficiente para ella. En cambio, Marylin se mostró más entusiasta y aseguró que aceptaría participar en otro formato similar si se le presenta la oportunidad.

Otro de los aspectos, es que ya en varias ocasiones se les escucho diciendo que querían irse, frente a esto respondieron que era cierto, sobre todo Sara, quien dijo que había sido difícil tener que aguantar los conflictos y la comida, indicando que si suelen aguantar hambre.

También recalcó Marily: “Yo fui feliz, triste, estuve con las emociones a flor de piel, fui yo, como me defendí con argumentos en los posicionamientos desde mi educación y principios y valores, estoy contenta“, mientras que Sara: “Yo disfruté, obviamente ya estaba cansadita, ya me quería ir y sentía que ya se iba a poner pesada la casas con lo que venía, más comentarios fuertes, más agresiones, más hambre. Cada vez las emociones van jugando un papel muy fuerte y no quería verme involucrada ahí (...)“.