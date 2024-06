Sebastián Martínez mostró porque “nunca se les debe dar tanta confianza” a los hijos; terminó en problemas

Sebastián Martínez es un famoso actor quien cuenta con más de 15 años de experiencia siendo parte de diversas telenovelas y series entre las que se destacan ‘Pa’ quererte’, ‘Rosario tijeras’, ‘Pálpito’, ‘Hasta que la plata nos separe’ y ‘Juegos prohibidos’, donde precisamente conoció a quien es hoy su esposa, Kathy Sáenz y actualmente la pareja lleva 15 años de matrimonio y un hijo, quien se ha convertido en su mayor prioridad y que con tan solo 14 años ya tiene más que clara su pasión por el kartismo. Pero, más allá de sus logros profesionales y de lo bien que la pasa en familia, el paisa también suele ser muy activo en sus redes sociales, donde recientemente mostró porque “nunca se les debe dar tanta confianza”a los hijos.

¿Quién es el hijo de Sebastián Martínez y Kathy Sáenz?

El hijo de Sebastián Martínez es Amador Martínez Sáenz, quien desde su corta edad vivió de primera mano cada una de las producciones de las que hizo parte de su padre, demostrando la admiración y el amor que siente por él, pues este es el único hijo del actor. En medio de la fuerte relación que han logrado construir con el paso de los años comparten una pasión que es precisamente la velocidad, Sebastián por las motos y Amador en los karts, siendo este el deporte que practica desde hace algún tiempo.

El piloto de karts, actualmente hace parte de un equipo de Estados Unidos, ganando diversas competencias a lo largo de los últimos meses. Sin embargo, la consecuencia de seguir preparándose en la que es su más gran pasión son los estudios y los padres del menor tomaron la decisión de que estuviera adelantando su básica secundaria en un colegio que le permite tener los espacios necesarios para seguir con sus entrenamientos.

¿Qué pasó entre Sebastián Martínez y Kathy Sáenz?

Sebastián Martínez recientemente compartió un corto clip en el que se encargó de mostrar como se encontraban los vellos de sus piernas, sin embargo, este contaban con un peculiar detalles tratándose precisamente de que estaban trenzados y quien estaba detrás de esta situación era por supuesto, su hijo: “Cuando tu hijo no tiene nada más que hacer y te agarra por su cuenta. Amador, que mira como me enredó los pelitos de la pierna que me hizo un ‘look’.

Lo cierto es que más allá de generar molestia en el actor, las risas no faltaron analizando sus piernas luego de la situación presentada y dejando ver que a pesar de los compromisos cuenta con bastante cercanía.