Sebastián Martínez llegó a sus 43 años y así lo celebró su esposa y su familia

Sebastián Martínez es uno de los actores colombianos más conocidos del país, pues con el paso de los años ha logrado adquirir una amplia experiencia que lo ha llevado a internacionalizar su carrera. En medio de este rol, el paisa conoció a su esposa, Kathy Sáenz, con quien lleva más de 15 años de matrimonio y con quien tuvo a su hijo Amador.

Este 7 de enero, el actor nacido en 1983 llegó a los 43 años, por lo que ha estado compartiendo las felicitaciones que ha recibido de algunos medios, de sus fans y por supuesto de su familia. En especifico compartió un video que le hizo su padre, en el que se puede observar algunas fotos de su infancia y el paso de los años, lo cual lo conmovió profundamente.

Por otro lado, Kathy Sáenz, la actriz y esposa de Martinez compartió un carrete de fotos, en un de ellas el actor esta soplando una vela en un pequeño postre y en la última, posando con toda su familia. Es decir, su hijo Amador y también las hijas mayores de Saenz, Shenoa y Alana.

El post estuvo acompañado de unas tiernas y sentidas palabras: “Mi vida linda Feliz cumpleaños, yo bendigo el día que tú llegaste a este mundo, ese día marcó mi existencia también.Cada día de mi vida agradezco y disfruto te tu maravillosa presencia. Eres el mejor y más grande regalo que la vida me dio.Solo espero poder honrarte, amarte, y caminar el resto de días que quedan junto a ti. Te amo mi alma gemela con toda la grandeza de mi alma por siempre”

¿Cómo se conocieron Sebastián Martínez y Kathy Sáenz?

El romance del par de actores habría surgido en el set de grabación de la telenovela “Juegos Prohibidos”, una producción del Canal RCN del año 2005 en la que Martínez interpretó a “Nacho”, un joven de 21 años que se interesaba de forma amorosa en Jimena, protagonizada por Sáenz, la cual era una mujer de 35 años, casada. Desde ese momento, los actores se conocerían, pero en entrevista con Juanpis González, el actor aclaró que enamoró de la actriz después de la novela, que no estaba tan alejada de su historia de amor.

Martínez continua en el mundo de la actuación, participando en prestigiosas series en su mayoría de plataformas de streaming, mientras que Kathy se retiró de las pantallas por problemas de salud que la empezaron a afectar: dermatitis, infecciones oculares y varias complicaciones en su sistema inmunológico:

“Cuando me retiré fue a conciencia y por salud”, aseguró. Además, de que ha rechazado varias propuestas que le siguen llegando: “Todavía me siguen llamando para hacer ‘castings’ y papeles, pero no”.