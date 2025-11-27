Así luce la pequeña Isabel de Pa’Quererte tras cinco años de la novela

Pa’ Quererte es una exitosa telenovela colombiana estrenada en 2020 por el Canal RCN. La trama gira en torno a Mauricio Reina de la Hoz, un exitoso diseñador de modas con una vida aparentemente perfecta, cuya existencia da un giro radical con la aparición de una niña de 8 años llamada Isabel Trujillo, quien resulta ser su hija, fruto de una relación pasada de la que él no tenía conocimiento.

La actriz que interpretó a este adorable personaje, que conquistó al público con su ternura, es Hanny Vizcaíno. La novela explora, con una mezcla de drama y comedia, la transformación de Mauricio (Sebastián Martínez) al enfrentarse a la inesperada responsabilidad de ser padre soltero y los desafíos de las dinámicas familiares modernas.

Actualmente, Hanny tiene 15 años, los cuales cumplió por estos días, y a pesar de no volver a ser vista en producciones televisivas, la ahora joven, es bastante activa en redes sociales. En su TikTok, reúne casi 100.000 seguidores y en Instagram 391.000, donde sube en su mayoría vídeos con trends o canciones virales.

