Los dos vestidos de novia “rentados” que usó Jenny López en su boda con Jhonny Rivera: revelan detalles de los diseños

Foto Jenny López reveló por qué rentó sus vestidos de novia en su boda con Jhonny Rivera: así eran los diseños.

La boda entre Jhonny Rivera y Jenny López sigue dando de qué hablar, no solo por la emotiva ceremonia celebrada en Arabia, Risaralda, sino por los detalles detrás de los dos vestidos de novia rentados que la artista lució durante el gran día. La decisión de alquilar sus atuendos, revelada en televisión nacional, abrió un debate en redes sociales sobre tradición, lujo y practicidad.

La pareja llegó al altar el pasado 22 de febrero en una ceremonia que reunió a más de 300 invitados. Aunque inicialmente soñaban con un evento íntimo, la expectativa generada por su relación y la propuesta pública terminó convirtiendo la boda en uno de los acontecimientos más comentados de la música popular colombiana en 2026.

Los vestidos de novia rentados de Jenny López desatan debate tras su matrimonio con Jhonny Rivera

La revelación se dio en el programa Se dice de mí, donde Jenny López contó en primicia que no compraría su vestido de novia. La cantante explicó que no veía sentido en realizar una gran inversión en una prenda que usaría una sola vez y que luego quedaría “colgada en el armario”.

Según expresó, prefirió destinar buena parte del presupuesto a la luna de miel y a la experiencia completa del matrimonio, en lugar de enfocarse únicamente en el vestido. Su postura fue clara: elegancia y significado, sin gastos excesivos.

La marca encargada de vestirla fue Innovias Colombia, una tienda multimarca de lujo especializada en alta costura para novias en Colombia. A través de sus redes sociales, la firma agradeció a la artista por permitirles ser parte de su historia y compartió imágenes del momento en que fue entregado el exclusivo diseño.

El primer vestido: clásico con un toque innovador

Para la ceremonia religiosa en Arabia, Risaralda, Jenny López optó por un vestido blanco que combinó un escote innovador con elementos clásicos. El diseño destacó por su delicado velo con encaje, aportando un aire romántico y tradicional que armonizó con la decoración floral de la capilla.

El look fue complementado con un maquillaje suave y un peinado elegante que resaltó sus facciones. En redes sociales, los comentarios no tardaron en aparecer: “La novia perfecta”, escribieron varios seguidores que celebraron su estilo sobrio y sofisticado.

La elección fue coherente con el ambiente de la ceremonia, marcada por elementos campestres y detalles naturales. La madre de Jhonny Rivera lo entregó en el altar, mientras que el padre de Jenny hizo lo propio con la novia, en un gesto cargado de simbolismo familiar.

El segundo vestido: brillo y encaje para la fiesta

Para la recepción, la artista sorprendió con un segundo diseño completamente distinto. Cambió el blanco tradicional por un vestido en tono beige, lleno de brillo y con encaje, ideal para bailar y disfrutar la fiesta con comodidad.

El atuendo fue pensado para la celebración musical que siguió a la ceremonia, donde hubo presentaciones en vivo de los propios novios y artistas invitados. Este segundo vestido resaltó su figura y aportó dinamismo al momento festivo, convirtiéndose también en uno de los más comentados en redes.

La fundadora de Innovias, conocida en redes como Ana Bride, destacó que se trató de una experiencia especial al vestir a una figura pública en un evento de tal magnitud.

La historia de amor que llegó al altar

La relación entre Jhonny Rivera y Jenny López comenzó de manera progresiva. Ella asistía a conciertos del cantante en el Cauca junto a su padre, y con el tiempo surgió una amistad que luego evolucionó en romance. La diferencia de edad, cercana a los 30 años, fue uno de los aspectos más debatidos cuando hicieron pública su relación el 6 de agosto de 2023 en La Red.

A pesar de las críticas, la pareja se mostró firme y segura de su decisión. El momento que marcó un antes y un después fue la propuesta de matrimonio en el Movistar Arena de Bogotá, donde, ante 14.000 personas, el cantante se arrodilló para pedirle que fuera su esposa.

Una boda multitudinaria en Arabia, Risaralda

La ceremonia religiosa se realizó en la capilla de Arabia, tierra natal de Jhonny Rivera. Aunque pensaban en algo sencillo, la lista de invitados creció hasta alcanzar cerca de 350 asistentes, entre familiares, amigos y colegas del medio artístico.

El traje del cantante también fue ampliamente comentado: camisa, chaleco y blazer blanco con acentos negros, acompañado de pantalón clásico. Un estilo sobrio que contrastó perfectamente con el vestido de la novia.

La celebración contó con música en vivo y un ambiente cercano al público. Además, sus cinco perros participaron en la ceremonia con pequeños corbatines, un detalle que enterneció a los asistentes.

Polémica en redes por los vestidos rentados

La decisión de usar vestidos de novia rentados generó un debate digital. Mientras algunos usuarios aplaudieron su coherencia y sencillez, otros consideraron que una boda de esta magnitud merecía un diseño exclusivo hecho a medida.

Jenny López fue clara: priorizó la experiencia sobre el lujo material. Su postura abrió conversación sobre nuevas formas de entender el matrimonio, el consumo responsable y la evolución de las tradiciones.

Hoy, ya convertidos en esposos, Jhonny Rivera y Jenny López inician una nueva etapa. Tras la celebración, disfrutarán de una luna de miel internacional que incluiría destinos como Maldivas, Kenia y Dubái.

Más allá de la polémica, lo cierto es que los dos vestidos de novia rentados se convirtieron en protagonistas de una boda que combinó emoción, tradición y modernidad, dejando claro que el amor, para ellos, está por encima de cualquier etiqueta.