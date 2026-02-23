Se casó Jhonny Rivera con su excorista Jenny López de 22 años en fastuosa boda con 300 invitados

La música popular colombiana vivió uno de sus momentos más comentados del año con la boda de Jhonny Rivera y Jenny López, quienes este 22 de febrero sellaron su historia de amor en una ceremonia que combinó emotividad, raíces familiares y una multitudinaria asistencia. El enlace, celebrado en Arabia, Risaralda, reunió a más de 300 invitados y se convirtió en tendencia en redes sociales, donde miles de seguidores siguieron cada detalle.

Conocido durante años como uno de los solteros más codiciados de la música popular, a sus 51 años el artista sorprendió en 2023 al revelar que está enamorado y decidido a respaldar públicamente su relación tras hacer oficial su noviazgo. Rivera confirmó que sostenía una relación sentimental con la joven cantante Jenny López, integrante de su agrupación, quien —según el propio intérprete— comenzó a trabajar en su organización musical desde los 15 años, mucho antes de que su vínculo trascendiera al plano personal.

Jhonny Rivera se casó con Jenny López: ceremonia campestre, vestido alquilado y luna de miel de lujo

El matrimonio entre Jhonny Rivera y Jenny López no fue una sorpresa total, pero sí un acontecimiento largamente esperado. La pareja llevaba más de tres años de relación y había compartido públicamente momentos clave de su historia, desde su confirmación como novios hasta la propuesta de matrimonio que marcó un antes y un después en su romance.

La ceremonia religiosa se realizó en la capilla del corregimiento de Arabia, en Risaralda, tierra natal del artista. El lugar no fue elegido al azar: para Rivera representaba volver a sus raíces y compartir uno de los días más importantes de su vida en el mismo entorno donde creció.

Aunque inicialmente la pareja expresó su deseo de realizar un evento íntimo, la magnitud del cariño del público transformó la boda en una celebración multitudinaria. Más de 300 personas asistieron al templo, entre familiares, amigos, colegas del medio artístico y habitantes del pueblo que quisieron acompañar al cantante en este nuevo capítulo.

De excorista a esposa: una historia bajo los reflectores

La historia entre Jhonny Rivera y Jenny López comenzó en los escenarios. López hizo parte del equipo artístico del cantante como corista, y con el paso del tiempo la relación profesional dio paso a un vínculo sentimental que terminó consolidándose.

El romance fue oficializado el 6 de agosto de 2023 en el programa La Red, generando una fuerte conversación en redes sociales, especialmente por la diferencia de edad de 30 años entre ambos. Rivera, de 52 años, y López, de 22, enfrentaron comentarios y críticas, pero optaron por mantener una postura serena, defendiendo su relación basada en el respeto, el cariño y metas compartidas.

El momento más recordado de su noviazgo ocurrió en el Movistar Arena de Bogotá. Ante más de 14.000 asistentes, el cantante se arrodilló en pleno concierto y le pidió matrimonio a Jenny, convirtiendo una presentación musical en una escena romántica que dio la vuelta al país. Desde ese instante, la boda pasó a ser uno de los eventos más esperados por sus seguidores.

Una ceremonia cargada de simbolismo familiar

El matrimonio religioso estuvo lleno de gestos simbólicos. La madre de Jhonny Rivera fue la encargada de acompañarlo hasta el altar, mientras que el padre de Jenny López hizo lo propio con la novia. El acto fue interpretado como un homenaje a las familias que respaldaron la relación desde el inicio.

La capilla estuvo adornada con abundantes arreglos florales y un elegante tapete que aportó un aire solemne y romántico a la ceremonia. La decoración combinó elementos campestres con detalles naturales, resaltando el entorno rural de Arabia.

Uno de los aspectos que más comentarios generó fue el vestuario de los novios. Jhonny Rivera optó por un atuendo blanco compuesto por camisa, chaleco y blazer con acentos negros, acompañado de un pantalón clásico. Su estilo fue descrito como sobrio y elegante, alineado con la estética tradicional de una boda religiosa.

Por su parte, Jenny López sorprendió al revelar que su vestido era alquilado. La decisión fue explicada como una forma consciente de evitar gastos excesivos en una prenda de un solo uso. El diseño, sencillo y refinado, fue ampliamente elogiado en redes sociales, donde sus seguidores destacaron su naturalidad y coherencia con el mensaje de sencillez que la pareja quiso transmitir.

Una celebración con música en vivo

Tras la ceremonia en la capilla, la fiesta se trasladó a otro punto del mismo corregimiento. La decoración mantuvo la línea natural, con predominio del color verde y arreglos florales, evitando excesos y apostando por un ambiente fresco y acogedor.

La celebración incluyó presentaciones musicales en vivo, entre ellas la participación de los propios novios, así como de Andy, la orquesta Las Estrellas y el DJ Alex Sensation. La combinación de música popular y ritmos festivos convirtió la recepción en una verdadera fiesta que se extendió por varias horas.

Para muchos asistentes, el evento no solo fue una boda, sino también un espectáculo cargado de emoción, en el que el artista compartió escenario con su ahora esposa, reafirmando que la música seguirá siendo parte esencial de su historia en común.

Impacto en redes sociales y comunidad

Desde tempranas horas del 22 de febrero, imágenes y videos del montaje, la decoración y los preparativos comenzaron a circular en redes sociales. La expectativa creció minuto a minuto hasta el esperado “sí, acepto”.

La boda de Jhonny Rivera y Jenny López se convirtió rápidamente en tendencia, reflejando la fuerte conexión del cantante con su público. En Arabia, la comunidad vivió el enlace casi como una celebración colectiva. Habitantes del corregimiento se acercaron a la capilla y a los alrededores para presenciar el acontecimiento.

Este respaldo evidencia el impacto que el artista ha tenido en su región, donde es considerado un referente de la música popular y un ejemplo de perseverancia.

Luna de miel y nuevos proyectos

Tras la celebración en Risaralda, la pareja iniciará su luna de miel, que incluirá destinos internacionales como Maldivas, Kenia, Dubái y Capadocia. El viaje marcará el inicio formal de su vida como esposos y coincidirá con compromisos artísticos que ambos tienen programados.

Algunos reportes indican que parte del recorrido podría desarrollarse en Europa, aprovechando presentaciones y giras musicales. De esta manera, combinarán descanso y trabajo, manteniendo activa su agenda profesional.

Un nuevo capítulo en la vida del cantante

El matrimonio representa un momento significativo en la vida personal de Jhonny Rivera, uno de los exponentes más reconocidos de la música popular en Colombia. Para muchos seguidores, la boda simboliza estabilidad y felicidad en una etapa madura de su carrera.

Más allá de la diferencia de edad y de la exposición mediática, la pareja ha insistido en que su relación se basa en valores compartidos y proyectos en común. La decisión de casarse en Arabia, rodeados de familiares, amigos y seguidores, fue una forma de reafirmar ese mensaje de cercanía y autenticidad.

La unión de Jhonny Rivera y Jenny López no solo fue un evento social, sino un acontecimiento cultural que evidenció el poder de convocatoria del artista y la manera en que su historia personal se entrelaza con su trayectoria musical. Con más de 300 invitados, una ceremonia emotiva y una recepción llena de música, la boda marcó el inicio de una nueva etapa que sus fanáticos seguirán de cerca.

Así, la pareja inicia su vida matrimonial bajo los reflectores, pero también con la convicción de que el amor, como la música, se construye día a día frente al público que los ha acompañado en cada paso de su historia.