Joven pareja fingió un embarazo quintillizos para recibir ayuda económica

Una historia que generó conmoción en redes sociales terminó convirtiéndose en polémica tras ser desmentida por autoridades médicas. Una joven pareja de Zacatecas, México, aseguró que esperaba quintillizos y que incluso ya tenía programada la cesárea; sin embargo, el Hospital de la Mujer confirmó que la mujer no estaba embarazada, desatando dudas sobre el caso y el posible uso del supuesto embarazo para solicitar ayudas económicas.

El 16 de febrero, los presuntos padres fueron entrevistados por medios locales, donde afirmaron estar en shock por la llegada de cinco bebés. La joven, de 19 años, relató que había sufrido pérdidas gestacionales en el pasado y que consideraba este supuesto embarazo como una bendición. Según su versión, la cesárea estaba programada para el 17 de febrero en el Hospital de la Mujer de Guadalupe, en el estado de Zacatecas, lo que aumentó la expectativa y la solidaridad de la comunidad.

¿Cómo se dieron cuenta de que era falso?

No obstante, el día en que supuestamente daría a luz, la joven no llegó a la hora acordada. Horas después se presentó en el hospital, donde fue atendida por personal médico que realizó los estudios correspondientes.

De acuerdo con la directora del centro hospitalario, los exámenes de sangre y el ultrasonido confirmaron que no existía embarazo ni indicios recientes de gestación. Además, se informó que no había ningún registro médico previo de la paciente con un diagnóstico de embarazo múltiple, lo cual resultaba inusual debido a que este tipo de casos requieren seguimiento especializado y un equipo multidisciplinario desde el control prenatal.

Las autoridades sanitarias también indicaron que el caso comenzó a viralizarse en redes sociales días antes, lo que motivó al hospital a revisar sus bases de datos sin encontrar antecedentes clínicos.

Tras la valoración médica, el área de psicología fue la encargada de comunicarle la noticia a la joven y a su pareja, mientras el caso continuó generando debate en la opinión pública, especialmente porque se conoció que habían recibido donaciones y apoyo económico por parte de ciudadanos que creyeron en la historia.

¿En Colombia ha ocurrido algo similar?

Este tipo de situaciones no son ajenas a América Latina. En Colombia, por ejemplo, se han registrado episodios virales como el conocido caso de la llamada “barriga de trapo” en el Caribe, donde se cuestionó la veracidad de un supuesto embarazo que también generó atención mediática y solidaridad ciudadana.

Estos hechos suelen abrir discusiones sobre la salud mental, la presión social y el impacto de la viralidad en redes, donde historias sensibles pueden difundirse rápidamente sin verificación previa.

Hasta el momento, la pareja mexicana no ha emitido nuevas declaraciones públicas tras la confirmación médica. El caso sigue siendo objeto de conversación en plataformas digitales, donde usuarios debaten entre la preocupación por la situación personal de la joven y el rechazo ante la posibilidad de que se haya utilizado una historia falsa para obtener apoyo económico.