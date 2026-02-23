Experto afirma que identificarse como therian “puede ser parte de un proceso sano de autoconocimiento”

En las últimas, el término therian ha ganado visibilidad en redes sociales, especialmente en plataformas como TikTok, donde jóvenes comparten contenidos usando máscaras, accesorios animales y performances simbólicas que hacen referencia a esta identidad. Aunque para muchos se trata de una tendencia curiosa o viral, especialistas advierten que el fenómeno debe analizarse con contexto psicológico y cultural, evitando la estigmatización o la desinformación.

En Colombia, la conversación sobre los therians se ha intensificado a raíz de su exposición en redes y su asociación con nuevas tribus urbanas digitales, lo que ha generado tanto curiosidad como debate entre padres, docentes y usuarios de internet.

Para entender el fenómeno desde una mirada profesional, César Sierra, coordinador del Programa de Psicología de la Universidad Politécnico Grancolombiano sede Medellín, explicó para PUBLIMETRO COLOMBIA sus implicaciones en el desarrollo juvenil y su relación con la construcción de identidad de quienes se reconocen como ‘therians’.

¿Qué son los therians y por qué se volvieron tendencia?

El crecimiento de comunidades therian está estrechamente ligado a la cultura digital y a los espacios virtuales donde los jóvenes exploran formas de identidad, pertenencia y autoexpresión. En estos entornos, la estética visual, el simbolismo y las narrativas personales suelen viralizarse rápidamente, lo que ha impulsado la visibilidad del fenómeno en América Latina, incluido Colombia.

Desde la psicología, Sierra define que: “El fenómeno therian se refiere a la identificación personal con un animal, ya sea a nivel emocional, espiritual o psicológico. Esta identificación puede manifestarse de diversas maneras, como la sensación de tener características físicas o comportamientos del animal, o la creencia de que se está conectado con el animal a un nivel profundo”.

El experto aclara que esta identificación no es homogénea y puede ser simbólica, metafórica o emocional, variando según cada persona y su contexto.

¿Qué sucede psicológicamente a quienes son therians?

La creciente presencia de contenidos therian también coincide con procesos propios del desarrollo juvenil. Según el especialista, este fenómeno puede entenderse dentro de las dinámicas normales de construcción del yo durante la adolescencia.

“El fenómeno therian puede entenderse como parte de la exploración de identidad en la adolescencia, ya que esta etapa del desarrollo se caracteriza por la búsqueda de la propia identidad y la experimentación con diferentes roles y aspectos de sí mismo”, explica Sierra.

Además, añade que: “La identificación con un animal puede ser una forma de explorar y expresar aspectos de la personalidad, emociones o experiencias que no se sienten plenamente integrados en la identidad consciente”.

En ese sentido, la tendencia también puede funcionar como una herramienta simbólica para procesar cambios emocionales, sociales y físicos propios de la transición hacia la adultez.

¿Identificarse cómo therian puede ser una señal de alerta?

Uno de los principales debates en torno a los therians gira en si esta identificación representa una expresión creativa o una señal de preocupación psicológica. Frente a esto, el experto enfatiza la importancia del contexto individual.

“La identificación con un animal puede ser parte de un proceso sano de autoconocimiento si se trata de una exploración creativa y reflexiva que no interfiere con el funcionamiento diario ni causa malestar”, señala.

Sin embargo, también advierte que: “Puede ser una señal de alerta si se acompaña de aislamiento social, disfunción en la vida diaria, o si la identificación se vuelve rígida y excluyente de otros aspectos de la identidad”.

Por ello, el impacto en la vida cotidiana, las relaciones sociales y el bienestar emocional es clave para diferenciar entre una expresión simbólica y una situación que requiere atención.

Aunque el fenómeno no es nuevo a nivel global, su presencia en Colombia ha aumentado gracias a la exposición en redes sociales, donde jóvenes comparten experiencias, estéticas y discursos asociados a esta identidad. Estas comunidades digitales ofrecen espacios de validación, pero también pueden influir en la construcción de narrativas colectivas sobre identidad y pertenencia.

Sierra advierte que: “Las comunidades en línea pueden ofrecer apoyo y validación, pero también pueden presentar riesgos como la exposición a contenidos extremos o la presión para conformarse a ciertas normas”.

En este contexto, la viralización de contenidos ha llevado a que el término sea más visible en el debate público, incluso fuera de las redes, generando preguntas en entornos educativos y familiares.

¿Es necesario pedir ayuda psicológica si su hijo se identifica como therian?

Frente a la convivencia con jóvenes que se identifican con estas comunidades, el especialista recomienda una postura empática y abierta al diálogo.

“Los padres y cuidadores pueden acompañar este proceso mostrando interés genuino y apertura hacia la experiencia del joven, evitando burlas o invalidación”, afirma.

Asimismo, destaca la importancia de escuchar activamente y ofrecer espacios seguros de expresión emocional, sin reforzar estigmas ni prejuicios. En caso de observar malestar o aislamiento, el acompañamiento profesional puede ser una herramienta útil.

“No es necesario buscar apoyo psicológico en todos los casos, pero sí es recomendable si se observan señales de malestar, disfunción o aislamiento social”, concluye el experto, subrayando que el fenómeno debe entenderse más desde la salud mental y la cultura digital que desde el juicio social.