En el antiguo cartucho de Bogotá venden almuerzos a $5.000 pesos; el ‘chuzo se hizo viral

El sector de Tercer Milenio en el Centro de Bogotá, el antiguo ‘Cartucho’, es una de las zonas más concurridas de la capital, en la que actualmente hay una alta presencia de vendedores de objetos de segunda mano. En medio de todo este tumulto resalta la carreta de un hombre que vende almuerzos a $5.000 y $7.000 pesos colombianos; su historia se hizo viral.

El creador de contenido, Estiwar G, fue el encargado de dar a conocer este negocio informal en el que venden corrientazos a un precio bastante asequible, encontrando variabilidad en el menú, dentro de ellos, arroz, asadura, lentejas, carne, frijoles; incluso, si usted desea lo puede pedir con sopa.

Este clip alcanzó las 60.000 reproducciones en menos de 24 horas y despertó una gran conversación: “Sale uno de ahí, sin ropa, sin celular y sin zapatos”, “Comería todo menos la ensalada”, “El antiguo combinados”, “Me dio mal de estómago sin haber probado”, y “En ese sector cualquier plato de comida es bendición”, fueron algunas de las reacciones.

¿Quién es el hombre detrás del personaje de Estiwar G?